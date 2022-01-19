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    • Eğitim
    • 19.01.2022 16:07
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    • 19.01.2022 16:07
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    20 Ocak Tekirdağ'da okullar tatil mi? Yarın Bartın, Zonguldak, Karabük'te okul var mı? Kar tatili olan illerin tam listesi haberimizde

    20 Ocak'ta Türkiye'nin bir çok ilinde yoğun kar yağışı şiddetiyle devam edecek. Hal böyle olunca 81 ildeki öğrenciler, veliler ve öğretmenler yarın okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. İlk tatil açıklaması Bolu'dan geldi. Bolu'da 20 Ocak'ta eğitime ara verildi. Peki 20 Ocak Tekirdağ'da okullar tatil mi? Yarın Bartın, Zonguldak, Karabük'te okul var mı? Kar tatili olan illerin tam listesi haberimizde!

    20 Ocak Tekirdağ’da okullar tatil mi?

    20 Ocak Tekirdağ'da okullar tatil mi? Yarın Bartın, Zonguldak, Karabük'te okul var mı? soruları gündemde yer alıyor. Meteoroloji'den peş peşe gelen uyarılar sonrası il Valilikleri de harekete geçti. Günlerdir bir çok ilde okullar tatil ediliyor. Etkili kar yağışı nedeniyle bir çok yol ulaşıma kapatıldı. Vatandaşlar da eğitime ara verilğ verilmediğini araştırmaya koyuldu. Gözler 20 Ocak'ta. Peki yarın hangi illerde okullar tatil edildi? İşte son dakika Valilik açıklamaları...

    20 OCAK TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    20 Ocak (yarın) Tekirdağ'da okulların tatil olacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. MEB ve Valiliklerden son dakika açıklamalar geldiğinde haberimizde eklenecektir.

    YARIN KAR TATİLİ EDİLEN OKULLARIN TAM LİSTESİ!

    BOLU

    Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

    19 OCAK'TA VALİLİKLERDEN GELEN 'KAR TATİLİ' AÇIKLAMALARI!

    GAZİANTEP

    Gaziantep'te beklenen yoğun kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı hayatı felç ederken Vali Davut Gül, eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı.

    "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın"

    Öğrencileri sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyuran Vali Gül, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" ifadelerini kullandı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre akşam saatlerinde etkisi gösteren kar yağışının yarın da sürmesi bekleniyor.

    ŞANLIURFA

    19 Ocak 2022 Çarşamba gününe ilişkin Şanlıurfa'da kar tatili kararı alınmadı. Yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    MALATYA

    Malatya'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır."

        KÜTAHYA

        Kütahya'da kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Kar yağışı, yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel eğitim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullarda devam etmekte olan takviye kurslarında 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

        BİNGÖL

        Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Öğleden sonra kent merkezinde başlayan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

        Çapakçur Viyadüğü-Gündoğdu Kavşağı yolunda trafik akışında kar nedeniyle aksama yaşandı.

        Tipi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

        Belediye ekipleri kar temizleme ve yollarda tuzlaması çalışması yapıyor.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı köy ve mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

        KONYA

        Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede yarın, 1 günlüğüne yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da izinli sayılacak.

        Konya'da bugün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın, Altınekin, Beyşehir, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Ereğli, Emirgazi, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu süreçte uzaktan eğitim yapılacak. Meram ilçesinde de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan bazı mahallelerdeki 23 okulda da uzaktan eğitim yapılacak.

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        Haberler Eğitim 20 Ocak Tekirdağ'da okullar tatil mi? Yarın Bartın, Zonguldak, Karabük'te okul var mı? Kar tatili olan illerin tam listesi haberimizde
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