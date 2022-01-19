20 Ocak Tekirdağ'da okullar tatil mi? Yarın Bartın, Zonguldak, Karabük'te okul var mı? Kar tatili olan illerin tam listesi haberimizde

20 Ocak Tekirdağ'da okullar tatil mi? Yarın Bartın, Zonguldak, Karabük'te okul var mı? soruları gündemde yer alıyor. Meteoroloji'den peş peşe gelen uyarılar sonrası il Valilikleri de harekete geçti. Günlerdir bir çok ilde okullar tatil ediliyor. Etkili kar yağışı nedeniyle bir çok yol ulaşıma kapatıldı. Vatandaşlar da eğitime ara verilğ verilmediğini araştırmaya koyuldu. Gözler 20 Ocak'ta. Peki yarın hangi illerde okullar tatil edildi? İşte son dakika Valilik açıklamaları...
20 OCAK TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?
20 Ocak (yarın) Tekirdağ'da okulların tatil olacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. MEB ve Valiliklerden son dakika açıklamalar geldiğinde haberimizde eklenecektir.
YARIN KAR TATİLİ EDİLEN OKULLARIN TAM LİSTESİ!
BOLU
Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
19 OCAK'TA VALİLİKLERDEN GELEN 'KAR TATİLİ' AÇIKLAMALARI!
GAZİANTEP
Gaziantep'te beklenen yoğun kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı hayatı felç ederken Vali Davut Gül, eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı.
"Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın"
Öğrencileri sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyuran Vali Gül, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre akşam saatlerinde etkisi gösteren kar yağışının yarın da sürmesi bekleniyor.
ŞANLIURFA
19 Ocak 2022 Çarşamba gününe ilişkin Şanlıurfa'da kar tatili kararı alınmadı. Yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
MALATYA
Malatya'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.