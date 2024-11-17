YARIN OKULLAR TATİL Mİ, AÇIK MI 2024? Ara tatil ne zaman sona eriyor? 15 tatil ne zaman, hangi aya denk geliyor?

Eğitim yılının ikinci ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak. Beş günlük bu tatil, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

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Bu tarihler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre planlanmış olup öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin programlarını organize etmelerine yardımcı olacak. Hem öğrenciler hem de eğitimciler, tatillerin ardından yeni dönemlere enerjik bir başlangıç yapmayı hedefliyor.