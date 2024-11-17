YARIN OKULLAR TATİL Mİ, AÇIK MI 2024? Ara tatil ne zaman sona eriyor? 15 tatil ne zaman, hangi aya denk geliyor?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11 Kasım 2024 Pazartesi günü başlamıştı. İşte ara tatil sonrası okul zilinin çalacağı tarih...
2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11 Kasım 2024 Pazartesi günü başlamıştı. İşte ara tatil sonrası okul zilinin çalacağı tarih...
Okullar Ne Zaman Açılacak? Ara Tatil Ne Zaman Bitiyor?
Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve veli, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Ara tatil, 15 Kasım 2024 Cuma günü sona eriyor. Öğrenciler, 18 Kasım 2024 Pazartesi günü ders başı yapacak.
15 Tatil Ne Zaman?
Yarıyıl tatili, öğrenciler ve öğretmenler için dinlenme fırsatı sunan önemli bir dönem. 2024-2025 eğitim yılının 15 tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak. İki haftalık tatil, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından, ikinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci Ara Tatil Tarihi
Eğitim yılının ikinci ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak. Beş günlük bu tatil, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
Bu tarihler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre planlanmış olup öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin programlarını organize etmelerine yardımcı olacak. Hem öğrenciler hem de eğitimciler, tatillerin ardından yeni dönemlere enerjik bir başlangıç yapmayı hedefliyor.