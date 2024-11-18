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KYK 2 aylık ödeme yattı mı 2024? İlk burs paraları ne zaman verilecek? Toplu ödeme yapılacak mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklama milyonlarca öğrenciyi sevindirdi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs ve kredi ödemeleri kapsamında ekim ve kasım aylarını içerecek şekilde iki aylık toplu ödeme hesaplara yatırılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 09:55 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 10:53
KYK 2 aylık ödeme yattı mı 2024? İlk burs paraları ne zaman verilecek? Toplu ödeme yapılacak mı?

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Bu yıl ilk defa burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler toplu olarak iki aylık ödeme alacak. İşte ödemelere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KYK Bursu Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024-2025 eğitim dönemi taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak ödemeler, ilk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için 18-22 Kasım tarihleri arasında yatırılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

T.C kimlik numarasının son hanesi "0" olan öğrencilere 18 Kasım, "2" olan öğrencilere 19 Kasım, "4" olan öğrencilere 20 Kasım, "6" olanlara 21 Kasım, "8" olan öğrencilere ise 22 Kasım'da burs ve kredi ödemesi yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HANGİ BANKALARDAN ÇEKİLECEK?

Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrenciler, burs/kredilerini Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.

2024 yılı burs ve kredi miktarları baz alındığı için lisans öğrencilerine 2000 lira, yüksek lisans öğrencilerine 4000 lira ve doktora öğrencilerine 6000 lira üzerinden iki aylık para ödenecek.

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