ALES/3 kaç soru kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ALES/3 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılacağı 2024 yılının üçüncü ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 17 Kasım 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin yaptığı açıklamalarla sınava dair tüm detaylar netleşti. İşte sınavla ilgili merak edilenler...
(Takvim Foto Arşiv)
ALES/3 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2024-ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla 17 Kasım Pazar günü yapılacak. Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ildeki 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda, 486 bina ve 6 bin 760 salon kullanılacak.
Sınav, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınavda dört yanlış bir doğruyu götürmektedir.
(Takvim Foto Arşiv)
ALES KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavda adaylara 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacağını, 150 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adayların 30 dakika ilave süre kullanabileceğini bildirdi.