ALES/3 kaç soru kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ALES/3 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılacağı 2024 yılının üçüncü ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 17 Kasım 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin yaptığı açıklamalarla sınava dair tüm detaylar netleşti. İşte sınavla ilgili merak edilenler...