Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2024 Salı hangi illerde okullar tatil? MEB, Valilik son dakika duyurular: İstanbul, İzmir, Bursa, Bitlis, Konya...

9 OCAK 2024 SALI MGM HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusunun, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Trakya'nın batısı ve Güney Marmara'da, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.