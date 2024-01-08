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Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2024 Salı hangi illerde okullar tatil? MEB, Valilik son dakika duyurular: İstanbul, İzmir, Bursa, Bitlis, Konya...

9 Ocak Salı okullar tatil mi sorusu eğitim gören öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağış birçok ilde şiddetini artırırken kar yağışı da etkili olmaya başladı. Bu noktada MEB- Valilik ve kaymakamlık duyuruları yakından takip edilir oldu. İzmir'in Karaburun ilçesinde, fırtınadan dolayı hasar gören Küçükbahçe İlkokulu'nda, 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi. Peki yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2024 Salı hangi illerde okullar tatil?

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 20:01 Güncelleme 08 Ocak 2024, 20:01
Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2024 Salı hangi illerde okullar tatil? MEB, Valilik son dakika duyurular: İstanbul, İzmir, Bursa, Bitlis, Konya...

Yağış, fırtına ve kar bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi. Hal böyle olunca gözler 'tatil' duyurularına çevrildi. Meteoroloji 9 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Peki Yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2024 Salı hangi illerde okullar tatil? MEB, Valilik son dakika duyurular: İstanbul, İzmir, Bursa, Bitlis, Konya...

9 OCAK 2024 SALI MGM HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusunun, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Trakya'nın batısı ve Güney Marmara'da, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, yarın (Salı) batı ve iç kesimlerde hissedilir miktarda (6-12 derece) azalması bekleniyor.

YARIN 9 OCAK 2024 SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Salı günü içi kar tatili duyurusu bulunmuyor. Son olarak İzmir'in Karaburun ilçesinde, 7 Ocak'tan itibaren etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınadan dolayı hasar gören Küçükbahçe İlkokulu'nda, 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.

Kar tatili duyurusu geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.

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