SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

15 TATİL 1 AY MI OLACAK SON DAKİKA? MEB Yarıyıl tatili uzatıldı mı? 15 tatil kaç gün uzatıldı, 1 aya mı çıktı? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Yarıyıl tatili yaklaşırken gündemde ''15 tatil uzatıldı mı, 1 ay mı olacak? Yarıyıl tatili 1 aya mı çıktı? 15 tatil kaç gün?'' soruları sıkça araştırılır oldu. Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 19 Ocak'ta karnelerini alıp yarıyıl tatiline çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. Takvimle birlikte okulların ne zaman kapanacağı ve tatil kaç gün süreceği belli oldu. Peki okullar ne zaman tatil oluyor 2024? 15 tatil hangi gün? Yarıyıl tatili kaç hafta? 2. dönem ara tatil ne zaman? İşte Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise tatil günleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 17:19 Güncelleme 08 Ocak 2024, 17:19
15 TATİL 1 AY MI OLACAK SON DAKİKA? MEB Yarıyıl tatili uzatıldı mı? 15 tatil kaç gün uzatıldı, 1 aya mı çıktı? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Okullarda yarıyıl tatili süresi merak ediliyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında ''MEB yarıyıl tatili uzatıldı mı? 15 tatil 1 aya mı çıktı, kaç gün?'' soruları yoğun olarak sorgulanmaya başlandı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri tarafından sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili Ocak ayında başlayacak ve Şubat ayının ilk haftası sona erecek. Öğrenciler, velileri ve öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan takvime göre hareket etmeli. MEB'in 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatil tarihi netleşti. İşte 15 tatil süresi...

YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI SON DAKİKA?

Yarıyıl tatili uzatılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayıp, 2 Şubat 2024 Cuma günü sona erecek.

15 TATİL 1 AY MI OLACAK?

15 tatili 1 ay olacağına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamakla beraber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. 15 tatil ya da bilinen adıyla yarıyıl tatili hafta sonları dahil toplam 16 gün sürecek.

💥19 Ocak Cuma (karne günü)

👉İşte yarıyıl tatil günleri;

💢20 Ocak Cumartesi

💢21 Ocak Pazar

💢22 Ocak Pazartesi

💢23 Ocak Salı

💢24 Ocak Çarşamba

💢25 Ocak Perşembe

💢26 Ocak Cuma

💢27 Ocak Cumartesi

💢28 Ocak Pazar

💢29 Ocak Pazartesi

💢30 Ocak Salı

💢31 Ocak Çarşamba

💢1 Şubat Perşembe

💢2 Şubat Cuma

💢3 Şubat Cumartesi

💢4 Şubat Pazar

💥5 Şubat Pazartesi (2. dönem başlangıcı)

2. DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ

2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde İkinci ara tatil Nisan ayı içerisinde yapılacak. 8-12 Nisan tarihleri arasında eğitim ve öğretimde bir haftalık ara tatil uygulanacak.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan toplu ulaşıma yüzde 18 zam!
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum vatandaşlara çorba dağıttı: Bizi hep sokakta göreceksiniz!
REFAH PAYI İÇİN 2 ORAN | Kök maaş ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kurlu’nun maaşına ek zam formülü!
SON DAKİKA