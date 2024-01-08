15 TATİL 1 AY MI OLACAK SON DAKİKA? MEB Yarıyıl tatili uzatıldı mı? 15 tatil kaç gün uzatıldı, 1 aya mı çıktı? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Okullarda yarıyıl tatili süresi merak ediliyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında ''MEB yarıyıl tatili uzatıldı mı? 15 tatil 1 aya mı çıktı, kaç gün?'' soruları yoğun olarak sorgulanmaya başlandı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri tarafından sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili Ocak ayında başlayacak ve Şubat ayının ilk haftası sona erecek. Öğrenciler, velileri ve öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan takvime göre hareket etmeli. MEB'in 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatil tarihi netleşti. İşte 15 tatil süresi...