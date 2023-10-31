MEB AJANDA kurulumu: mebajanda.meb.gov.tr giriş! MEB ajanda aktivasyon kodu nedir, nasıl alınır? MEB AJANDA indir! Bilgisayar, telefon...

4- Telefona yüklediğiniz MEB Ajanda uygulamasını açıp TC Kimlik No ve Mebbisten aldığınız şifreyi giriniz.

5- Giriş yaptıktan sonra programın sağ üst bölümünde yer alan dişli simgesine tıklayarak açılan uyarıda yeşil renkli "Sorsun" seçeneğini işaretleyiniz ve çıkan ekranda tamama tıklayınız. Bu işlemden sonra sonra sağ üst bölümde yer alan 6 haneli kodu kullanarak MEB interneti dışında yer alan internet bağlantısı ile MEBBİS, DYS, E-Okul ve kısıtlı ekranlarda işlemlerinizi yapabilirsiniz.