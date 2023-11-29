Yarın okullar tatil mi? 30 Kasım 2023 PERŞEMBE MEB son dakika kar tatili açıklaması var mı? İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Balıkesir,

Ancak 30 Kasım Perşembe günü için Bursa Valiliği'nden ya da il Milli Eğitim Müdürlüğü'nden henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizden takip edebilirsiniz.

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Öte yandan sağanak yağışların en çok etkilediği illerden olan Balıkesir'de de 110 ev ve iş yerini su bastı, 11 kişi tahliye edildi. Vali Ustaoğlu eğitim öğretimle ilgili yaptığı açıklamada, "Okullar tatil değil. Öğleden sonrası için ikili eğitim gören 2 okulumuz tatil edildi. Bu konuda değerlendirme yapılacak." dedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.