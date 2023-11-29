Yarın okullar tatil mi? 30 Kasım 2023 PERŞEMBE MEB son dakika kar tatili açıklaması var mı? İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Balıkesir,

29 Kasım Çarşamba günü Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsü ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Bursa genelinde olumsuz hava koşulları devam ederken, öğrenci ve veliler yarınki durumu merakla bekliyor. Birçok ilde yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından araştırmalar hızlandı.Peki, yarın okullar tatil mi? İşte merak edilenler...
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Fırtına ve yağışla birlikte okulların tatil olup olmadığı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Konuyla ilgili henüz İstanbul Valiliği'nden bir açıklama gelmedi.
BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Bursa Valiliği, okulların 29 Kasım Çarşamba günü tatil edildiğini açıklamıştı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer vermişti.