PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Yarın okullar tatil mi? 30 Kasım 2023 PERŞEMBE MEB son dakika kar tatili açıklaması var mı? İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Balıkesir,

İstanbul'da meteorolojik şartlar nedeniyle yaşanan şiddetli yağış ve fırtına, öğrenci ve velilerin gündemini etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, gök gürültülü sağanak yağışın tüm gün devam etmesi bekleniyor. Manzarayı görenler İstanbul Valiliği'nin duyurularını takip ediyor. Yağmur ve kar tatili açıklamaları da merakla bekleniyor. İl il yapılan duyurular ve son dakika gelişmeleri en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 30 Kasım kar tatili olan iller hangileri? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 21:38 Güncelleme 29 Kasım 2023, 21:38
Yarın okullar tatil mi? 30 Kasım 2023 PERŞEMBE MEB son dakika kar tatili açıklaması var mı? İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Balıkesir,

29 Kasım Çarşamba günü Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsü ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Bursa genelinde olumsuz hava koşulları devam ederken, öğrenci ve veliler yarınki durumu merakla bekliyor. Birçok ilde yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından araştırmalar hızlandı.Peki, yarın okullar tatil mi? İşte merak edilenler...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Fırtına ve yağışla birlikte okulların tatil olup olmadığı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Konuyla ilgili henüz İstanbul Valiliği'nden bir açıklama gelmedi.

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa Valiliği, okulların 29 Kasım Çarşamba günü tatil edildiğini açıklamıştı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer vermişti.

Ancak 30 Kasım Perşembe günü için Bursa Valiliği'nden ya da il Milli Eğitim Müdürlüğü'nden henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizden takip edebilirsiniz.

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Öte yandan sağanak yağışların en çok etkilediği illerden olan Balıkesir'de de 110 ev ve iş yerini su bastı, 11 kişi tahliye edildi. Vali Ustaoğlu eğitim öğretimle ilgili yaptığı açıklamada, "Okullar tatil değil. Öğleden sonrası için ikili eğitim gören 2 okulumuz tatil edildi. Bu konuda değerlendirme yapılacak." dedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: Yılın son MGK’sı sona erdi! İşte alınan kararlar...
İstanbul’u fırtına ve sağanak vurdu! Yollar göle döndü trafik kilitlendi... Valilik acı haberi duyurdu! Bir kişi hayatını kaybetti
Türk Telekom
SON DAKİKA