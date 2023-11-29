YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 30 Kasım 2023 hangi illerde kar tatili olacak? Valilik - MEB son dakika; İstanbul, İzmir, Aydın, Manisa...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Avrupa Yakası'ndan başlayarak 29 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların beklendiğini duyurmuştu. Ayrıca, İzmir, Manisa ve Aydın gibi Ege Bölgesi illerinde de yağışların şiddetli olması öngörülüyor. Peki, yarın okullar tatil mi ? 30 Kasım 2023 hangi illerde kar tatili olacak? İşte detaylar...

İstanbul Valiliği şu uyarıyı yaptı; "Bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.