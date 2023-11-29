SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 30 Kasım 2023 hangi illerde kar tatili olacak? Valilik - MEB son dakika; İstanbul, İzmir, Aydın, Manisa...

Ülkemizdeki bazı bölgelerde beklenen olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağışlar, yetkilileri tedbir almaya yönlendirdi. Kıyı Ege, Trakya çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Aydın'da yoğun yağış uyarısı geldi. Peki, yarın okullar tatil mi? 30 Kasım 2023 hangi illerde kar tatili olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 11:32 Güncelleme 29 Kasım 2023, 11:32
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 30 Kasım 2023 hangi illerde kar tatili olacak? Valilik - MEB son dakika; İstanbul, İzmir, Aydın, Manisa...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Avrupa Yakası'ndan başlayarak 29 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların beklendiğini duyurmuştu. Ayrıca, İzmir, Manisa ve Aydın gibi Ege Bölgesi illerinde de yağışların şiddetli olması öngörülüyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 30 Kasım 2023 hangi illerde kar tatili olacak? İşte detaylar...

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
30 Kasım'da İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiği zaman habere eklenecek.

İstanbul Valiliği şu uyarıyı yaptı; "Bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

YARIN BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

30 Kasım yarın Balıkesir'de okulların tatil olacağına dair bir açıklama gelmedi. Son dakika açıklaması gelirse habere eklenecek.

BALIKESİR'DE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ETKİSİNİ GÖSTERDİ!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde su debisi yükselen çayda bulunan bazı tekneler akıntının etkisiyle açık denize sürüklendi.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos fırtınası ve yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede bulunan Zeytinli Çayı, Akçay ve Mıhlı Çaylarında su debisi dere yataklarını zorlamaya başladı.

Zeytinli çayında lodos fırtınasının etkilerinden kurtulmak için bağlanan bazı tekneler yüksek su debisine dayanamayarak bağlandıkları yerden kurtularak açık denize sürüklendi. Balıkesir Çanakkale il sınırını oluşturan Mıhlı Çayı'nda ise se debisi normalin üzerine çıkarak bölgeyi tehdit etmeye başladı.

Sinop ve Bursa için de okul tatili açıklaması gelmedi. Valilikler tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Meral Akşener’e siyasi rüşvet! Özgür Özel ile görüşme öncesi yandaş isim dillendirdi
Karşılığı yoksa vedalaş! Başkan Erdoğan’dan yerel seçim için aday profili talimatı! Ankara ve İstanbul’a sürpriz aday!
Türk Telekom
SON DAKİKA