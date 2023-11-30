2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak 2023? MEB 1. dönem 2. ortak sınav tarihleri belli oldu mu? Mazeret sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa ülke genelinde ortaokul ve liselerde gerçekleştirilen ortak sınavların tarihlerini belirledi. Şimdi ise gözler, 1. dönem 2. ortak sınav tarihlerine çevrildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa ülke genelinde ortaokul ve liselerde gerçekleştirilen ortak sınavların tarihlerini belirledi. Şimdi ise gözler, 1. dönem 2. ortak sınav tarihlerine çevrildi.
İKİNCİ ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?
Öğrenciler, 1. dönemin ikinci sınavlarına 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında girecek.
SINAVIN AYRINTILARI
Yazıda, ortak sınavlara ilişkin, "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır." ifadesi kullanılmıştı.
MAZERET SINAVI YAPILACAK
Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.
Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.