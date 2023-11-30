2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak 2023? MEB 1. dönem 2. ortak sınav tarihleri belli oldu mu? Mazeret sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı , bu yıl ilk defa ülke genelinde ortaokul ve liselerde gerçekleştirilen ortak sınavların tarihlerini belirledi. Şimdi ise gözler, 1. dönem 2. ortak sınav tarihlerine çevrildi.

SINAVIN AYRINTILARI

Yazıda, ortak sınavlara ilişkin, "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır." ifadesi kullanılmıştı.