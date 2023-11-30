PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak 2023? MEB 1. dönem 2. ortak sınav tarihleri belli oldu mu? Mazeret sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen ortak sınavların ilki, 30 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Öğrencilerin merakla beklediği 1. dönem ortak sınav sonuçlarına kavuşmanın ardından, gözler şimdi de 1. dönem 2. ortak sınav tarihine çevrildi. Peki, 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak 2023? 1. dönem 2. ortak sınav tarihleri belli oldu mu? Mazeret sınavları ne zaman? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 06:10 Güncelleme 30 Kasım 2023, 06:10
2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak 2023? MEB 1. dönem 2. ortak sınav tarihleri belli oldu mu? Mazeret sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa ülke genelinde ortaokul ve liselerde gerçekleştirilen ortak sınavların tarihlerini belirledi. Şimdi ise gözler, 1. dönem 2. ortak sınav tarihlerine çevrildi.

İKİNCİ ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Öğrenciler, 1. dönemin ikinci sınavlarına 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında girecek.

SINAVIN AYRINTILARI

Yazıda, ortak sınavlara ilişkin, "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır." ifadesi kullanılmıştı.

MAZERET SINAVI YAPILACAK

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.

Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Ateşkeste altıncı gün! Batı Şeria saldırı altında: Keskin nişancılar çocukları hedef aldı
Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek
Besa Holding
SON DAKİKA