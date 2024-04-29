SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 30 Nisan Ankara'da okullar tatil mi edildi 2024? MEB Valilik son dakika açıklamalar...

Ankara'da yaşanan ani ve şiddetli yağış sonrası aramalar hız kazandı. Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının etkisiyle kent genelinde önemli sorunlar yaşandı. Sağanak yağışın ardından gelen dolu yağışı, başta ulaşım olmak üzere birçok alanda olumsuz etkilere sebep oldu. Bu kapsamda okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilip araştırılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 14:15 Güncelleme 29 Nisan 2024, 14:16
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 30 Nisan Ankara’da okullar tatil mi edildi 2024? MEB Valilik son dakika açıklamalar...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara'da Meteoroloji'nin önceden yapmış olduğu uyarıların ardından beklenen dolu yağışı başladı. Kentin birçok bölgesinde gökyüzü koyu bulutlarla kaplanırken, hava sıcaklığının ani bir şekilde düşmesiyle birlikte dolu taneleri yerleri kapladı.

Ankara'da Kuvvetli Yağış Uyarısı: Dolu ve Fırtına Riskine Dikkat!

Ankara bugün beklenen kuvvetli yağışla birlikte doğal afetlere karşı tedbirlerin alınması gereken bir gün geçiriyor. Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar, vatandaşları ani sel, dolu ve fırtına gibi risklere karşı uyarıyor.

Ankara Valiliği, saat 12.00 civarında başlayan yağışın gece saatlerine kadar devam edeceğini bildirerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle ani sel, dolu ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Bu durumun özellikle yerel olarak kuvvetli yağışlara sebep olabileceği belirtildi.

Çankaya ilçesinde etkili olan dolu yağışı, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Göz gözü görmezken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştuğu gözlendi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak pazar günü Ankara genelinde beklenen yağışların artarak kuvvetleneceği ve beraberinde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara sebep olabileceği bildirildi.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, bu olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. İlgili kurumların açıklamaları doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması, olası risklerin minimize edilmesi için önem taşıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz Ankara Valiliği tarafından resmi açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Protestolar devam ederken ABD’yi seçim korkusu sardı: Trump’tan ‘durdurun’ çağrısı
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Borsaya ilgi arttı! 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı! 10 bin rekoru geldi
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Dış kaynak akışı hızlandı! Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA