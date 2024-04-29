YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 30 Nisan Ankara’da okullar tatil mi edildi 2024? MEB Valilik son dakika açıklamalar...

Ankara'da Meteoroloji'nin önceden yapmış olduğu uyarıların ardından beklenen dolu yağışı başladı. Kentin birçok bölgesinde gökyüzü koyu bulutlarla kaplanırken, hava sıcaklığının ani bir şekilde düşmesiyle birlikte dolu taneleri yerleri kapladı.
Ankara'da Meteoroloji'nin önceden yapmış olduğu uyarıların ardından beklenen dolu yağışı başladı. Kentin birçok bölgesinde gökyüzü koyu bulutlarla kaplanırken, hava sıcaklığının ani bir şekilde düşmesiyle birlikte dolu taneleri yerleri kapladı.
Ankara'da Kuvvetli Yağış Uyarısı: Dolu ve Fırtına Riskine Dikkat!
Ankara bugün beklenen kuvvetli yağışla birlikte doğal afetlere karşı tedbirlerin alınması gereken bir gün geçiriyor. Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar, vatandaşları ani sel, dolu ve fırtına gibi risklere karşı uyarıyor.
Ankara Valiliği, saat 12.00 civarında başlayan yağışın gece saatlerine kadar devam edeceğini bildirerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle ani sel, dolu ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Bu durumun özellikle yerel olarak kuvvetli yağışlara sebep olabileceği belirtildi.
Çankaya ilçesinde etkili olan dolu yağışı, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Göz gözü görmezken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştuğu gözlendi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak pazar günü Ankara genelinde beklenen yağışların artarak kuvvetleneceği ve beraberinde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara sebep olabileceği bildirildi.
Ankara'da yaşayan vatandaşlar, bu olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. İlgili kurumların açıklamaları doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması, olası risklerin minimize edilmesi için önem taşıyor.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz Ankara Valiliği tarafından resmi açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.