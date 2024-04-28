MEB’den mini tatil arası; Okullar 3 gün tatil edildi! Salı gününden sonra başlıyor! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar ve öğretmenler...

2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler için 3 aylık yaz tatili başlayacak. Bu süre içinde öğrencilerin ders çalışmaları ve sınav hazırlıklarına devam etmeleri önem taşıyor.

MEB'nin yeni müfredatında temel alınan nokta, öğrencilerin bütüncül gelişimini desteklemek. Bu bütüncül gelişim, öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki alanlardaki gelişimlerinin bir arada ele alınması anlamına gelir. Öğretim programları, bu çok yönlü gelişimi desteklemek amacıyla yapılandırılmıştır.

Eğitim alanında yapılan köklü değişikliklerle birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı 'nın (MEB) yeni müfredatı, öğrenci gelişimini desteklemek ve bütüncül bir eğitim anlayışını benimsemek üzerine odaklanıyor. İşte, eğitimdeki bu yeniliklere dair önemli bilgiler ve uzman görüşleri:

2. Beceri Alanlarıyla Hedef:

Yeni müfredatta, bilgiye ek olarak sorgulama, analiz, değerlendirme, yorumlama, özetleme gibi birçok becerinin öğrencilere kazandırılması hedefleniyor. Bu beceriler, üst düzey düşünme yeteneklerine ulaşmayı amaçlar. Bilginin yanı sıra, bu becerilerin hayata geçirilebilmesi için bir alan bilgisine de ihtiyaç vardır.

3. Çıkarılan Dersler ve Konular:

MEB, yeni müfredatta içeriği sadeleştirerek öğrencilerin derinlemesine öğrenmelerini ve analiz etmelerini vurguluyor. Bu doğrultuda, bazı derslerden bazı konuların çıkarıldığı düşünülebilir. Ancak aslında, bazı konular üst kademeye aktarılmış ya da daha geniş bir perspektifle ele alınmıştır.