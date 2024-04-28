MEB'den mini tatil arası; Okullar 3 gün tatil edildi! Salı gününden sonra başlıyor! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar ve öğretmenler...
Eğitim camiasında heyecan dolu bir bekleyiş sona eriyor! Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ders yüklerini hafifletecek ve dinlenmelerini sağlayacak özel bir müjdeyi duyurdu. Öğrenciler, gelecek hafta, hafta sonu dahil olmak üzere üç günlük bir tatilin keyfini çıkaracaklar.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci ve öğretmenlerin dinlenme ve yenilenme ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak eğitim yılı boyunca verilen tatil fırsatlarını genişletmeye devam ediyor. Bahar dönemindeki ikinci ara tatilin ardından, öğrencilere ve öğretmenlere ekstra tatil günleri sunulacak. Ayrıca, 2024 yılı yaz tatilinin başlangıç tarihi de bakanlık tarafından duyuruldu.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Çarşamba Gününe Denk Gelecek
Haftaya öğrenciler çarşamba günü tatilin ardından 2 gün daha okula gidecek. Hemen peşine hafta sonu tatili gelecek. Yani haftaya toplamda 3 günlük bir tatil fırsatı yakalayacaklar.
19 MAYIS TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2024 yılında Pazar gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler için 3 aylık yaz tatili başlayacak. Bu süre içinde öğrencilerin ders çalışmaları ve sınav hazırlıklarına devam etmeleri önem taşıyor.
Yeni Müfredat: Eğitimde Bütüncül Anlayış ve Beceri Odaklı Yaklaşım
Eğitim alanında yapılan köklü değişikliklerle birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni müfredatı, öğrenci gelişimini desteklemek ve bütüncül bir eğitim anlayışını benimsemek üzerine odaklanıyor. İşte, eğitimdeki bu yeniliklere dair önemli bilgiler ve uzman görüşleri:
1. Bütüncül Anlayış Nedir?
MEB'nin yeni müfredatında temel alınan nokta, öğrencilerin bütüncül gelişimini desteklemek. Bu bütüncül gelişim, öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki alanlardaki gelişimlerinin bir arada ele alınması anlamına gelir. Öğretim programları, bu çok yönlü gelişimi desteklemek amacıyla yapılandırılmıştır.
2. Beceri Alanlarıyla Hedef:
Yeni müfredatta, bilgiye ek olarak sorgulama, analiz, değerlendirme, yorumlama, özetleme gibi birçok becerinin öğrencilere kazandırılması hedefleniyor. Bu beceriler, üst düzey düşünme yeteneklerine ulaşmayı amaçlar. Bilginin yanı sıra, bu becerilerin hayata geçirilebilmesi için bir alan bilgisine de ihtiyaç vardır.
3. Çıkarılan Dersler ve Konular:
MEB, yeni müfredatta içeriği sadeleştirerek öğrencilerin derinlemesine öğrenmelerini ve analiz etmelerini vurguluyor. Bu doğrultuda, bazı derslerden bazı konuların çıkarıldığı düşünülebilir. Ancak aslında, bazı konular üst kademeye aktarılmış ya da daha geniş bir perspektifle ele alınmıştır.
4. Bir Haftalık Aski Süresi ve Değerlendirme:
Program geliştirme süreci dinamik bir süreçtir. Öğretmenlerin geri bildirimleriyle programların değerlendirilmesi paralel olarak yürütülecektir. Bir haftalık askı süresi, gerektiğinde uzatılabilir. Bu, MEB'in takdirindedir.
5. LGS ve YKS:
Yeni müfredat, okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak olup, 9. sınıftan 12. sınıfa kadar dört yıllık bir süreyi kapsar. Müfredatın tüm kademelerinde uygulanmasının ardından, LGS ve YKS gibi merkezi sınavlarla ölçme ve değerlendirme sisteminde değişiklikler olabilir.
6. Değerler Eğitimi:
Yeni müfredatta, sosyal, duygusal öğrenme becerileri, milli ve manevi değerlerin yanı sıra okuryazarlık becerileri de önem kazanmıştır. Bu değerlerin öğrencilere kazandırılması için detaylı açıklamalar sunulmuştur.
7. Matematik Müfredatında Integral Kavramı:
Matematik müfredatında, analiz konularının temel kavramları olan fonksiyon, limit ve türev ön plana çıkarılmıştır. Bu nedenle, integral kavramının müfredattaki yeri daraltılmıştır. Yeni müfredat, bu konuları daha kapsamlı ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarıyla ele almaktadır.
MEB'in yeni müfredatı, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyerek, geleceğe hazırlamayı amaçlamaktadır. Uzmanlar, bu değişikliklerin eğitim sistemine pozitif etkileri olacağını belirtmektedirler.