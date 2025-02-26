SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Yarın okullar tatil mi? 27 Şubat 2025 kar tatili olan iller ve ilçeler

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle öğrenciler ve veliler, 27 Şubat’ta okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilip verilmediği yetkililer tarafından duyuruluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 19:58 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 19:58
Yarın okullar tatil mi? 27 Şubat 2025 kar tatili olan iller ve ilçeler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski, 27 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Valilikler ve kaymakamlıklar, hava durumu değerlendirmeleri doğrultusunda eğitimle ilgili kararlarını açıklamaya başladı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

27 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün birçok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde, 27 Şubat Perşembe günü için henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Valilikler hava koşullarına bağlı olarak tatil kararlarını duyuracak.

🌎 HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu için sarı kod, Rize ve Artvin için turuncu kod ile kar yağışı uyarısı yaptı. Özellikle Doğu Karadeniz ve yüksek kesimlerde kar yağışının belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

🌦️ İSTANBUL'A YENİDEN KAR YAĞACAK MI?

Önümüzdeki günlerde İstanbul ve çevresinde kar yağışı beklenmiyor. Perşembe günü itibarıyla yağmur etkili olacak ve hafta sonuna kadar devam edecek. Fakat, Akdeniz'den gelen yeni bir sistem nedeniyle Muğla ve Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir.

Sibirya gitti, Akdeniz fırtınası geliyor! Mart ayında İstanbula kar yağacak mı? Soğuklar bitti derken...Sibirya gitti, Akdeniz fırtınası geliyor! Mart ayında İstanbula kar yağacak mı? Soğuklar bitti derken...
Sibirya gitti, Akdeniz fırtınası geliyor! Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Soğuklar bitti derken...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan komuta kademesini hedef alan CHP’li Özel’e sert tepki: Ayağını denk al!
DEM Parti’ye 3. kez İmralı onayı çıktı: Öcalan’la görüşme sonrası kapsamlı açıklama yapılacak
Trabzonspor’un Çaykur Rizespor maçı ilk 11’i belli oldu
CHP’den CHP’lilerin iradesine ipotek! Tek adaylı pusula sistematik dayatma: Kılıçdaroğlu’nun sadık vekilleri İmamoğlu’na sert daldı
AK Parti’den Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi: Ne korku var ne yeis iyi ki doğdun Reis
Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası masa yeniden Türkiye’de kuruluyor: ABD ve Rus heyetleri İstanbul’da bir araya gelecek
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
Başkan Erdoğan’a doğum günü tebriği... Lİderler peş peşe aradı
Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak
Carlo Ancelotti’nin Arda Güler sözleri gündemi salladı! Tartışmalar alev alev
İmamoğlu’nun diploması iptal mi ediliyor? Başsavcılık üniversiteden belgeleri istedi: Geri alma işlemi dahil tüm idari tedbirler alınmalı
Victor Osimhen için Napoli’nin kararı belli oldu! Sürpriz hareket
Başkan Erdoğan 71 yaşında! Millete hizmet davasına adanmış bir ömür
EVLENENE 4 KOLDAN DESTEK! Toplu para, faizsiz kredi, çeyiz parasına çifte katkı... Noktası virgülüne hesapladık
ATM’lerde yeni dönem: Güvenlik kamerası tanımazsa işlem yapılamayacak
Trump’tan skandal Gazze paylaşımı! Dansözler, altın heykeller, para saçan Elon Musk ve Netanyahu ile şezlong
Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu: Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez! Neden doğum kontrol hapı aldı?
Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama
Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı