Yarın okullar tatil mi? 27 Şubat 2025 kar tatili olan iller ve ilçeler

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Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski, 27 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Valilikler ve kaymakamlıklar, hava durumu değerlendirmeleri doğrultusunda eğitimle ilgili kararlarını açıklamaya başladı.

Fotoğraflar: AA 27 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ? Bugün birçok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde, 27 Şubat Perşembe günü için henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Valilikler hava koşullarına bağlı olarak tatil kararlarını duyuracak.