Yarın okullar tatil mi? 27 Şubat 2025 kar tatili olan iller ve ilçeler

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski, 27 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Valilikler ve kaymakamlıklar, hava durumu değerlendirmeleri doğrultusunda eğitimle ilgili kararlarını açıklamaya başladı.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski, 27 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Valilikler ve kaymakamlıklar, hava durumu değerlendirmeleri doğrultusunda eğitimle ilgili kararlarını açıklamaya başladı.
Bugün birçok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde, 27 Şubat Perşembe günü için henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Valilikler hava koşullarına bağlı olarak tatil kararlarını duyuracak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu için sarı kod, Rize ve Artvin için turuncu kod ile kar yağışı uyarısı yaptı. Özellikle Doğu Karadeniz ve yüksek kesimlerde kar yağışının belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Önümüzdeki günlerde İstanbul ve çevresinde kar yağışı beklenmiyor. Perşembe günü itibarıyla yağmur etkili olacak ve hafta sonuna kadar devam edecek. Fakat, Akdeniz'den gelen yeni bir sistem nedeniyle Muğla ve Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir.