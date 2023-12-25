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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 Aralık 2023 Hangi illerde okullar tatil? Ardahan, Erzurum, Kars, Bingöl, Ağrı, Van, Bitlis, Karabük, Bayburt...

Yarın okullar tatil mi sorusu milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. 25 Aralık Pazartesi Ardahan, Erzurum, Kars, Bingöl, Ağrı, Van, Bitlis, Karabük, Bayburt, Tunceli, Artvin, Kastamonu, Erzincan'da okullar tatil edilmişti. Gözler bu kez 26 Aralık Salı gününe çevrildi. Peki yarın Ardahan, Erzurum, Kars, Bingöl, Ağrı, Van, Bitlis, Karabük, Bayburt'ta okullar tatil mi? 26 Aralık 2023 Salı Hangi illerde okullar tatil?

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 14:49 Güncelleme 25 Aralık 2023, 14:49
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 Aralık 2023 Hangi illerde okullar tatil? Ardahan, Erzurum, Kars, Bingöl, Ağrı, Van, Bitlis, Karabük, Bayburt...

26 Aralık 2023 Salı kar tatili edilen iller ve ilçeler merak ediliyor. Yoğun kar yağışı birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Bu noktada okulların durumu gündemden düşmüyor. 25 Aralık'ta 14 ilde ilçe bazlı okullar tatil edilmişti. 26 Aralık 2023 Salı günü için Valilik ve kaymakamlıklardan herhangi bir duyuru yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. İşte son dakika gelişmeler...

26 ARALIK 2023 SALI YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz Salı günü için herhangi il valiliği ve kaymakamlıktan 'tatil' duyurusu yapılmadı. Son dakika duyuru yapılır yapılmaz haberimizde yer verilecektir.

Öte yandan 25 Aralık'ta okulların tatil edildiği il ve ilçeler şöyleydi;

ARDAHAN

Ardahan Valiliği il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ''Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 25.12.2023 Pazartesi günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. '' denildi.

ERZURUM

Erzurum Valiliği'nden yapılan 'kar tatili' duyurusu ise şöyle;

''Erzurum'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda, 25 Aralık 2023 Pazartesi günü, eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.''

Öte yandan Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aşkale, İspir ve Pasinler kaymakamlıkları da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün ara verildiğini duyurdu.

KARS

''İlimizdeki soğuk hava koşulları nedeniyle olası buzlanma riskine karşı 25 Aralık 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde örgün ve yaygın eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.''

ERZİNCAN

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı, gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle, 25 Aralık Pazartesi ilçe genelinde eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Adaklı, Yedisu, Karlıova ve Kiğı ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Bingöl'ün Adaklı, Yedisu ve Karlıova ilçelerinde taşımalı eğitime ara verilmişti. Kiğı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada da yarın taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez ve köy okullarındaki eğitim öğretime 25 Aralık Pazartesi günü itibari ile 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Böylece Bingöl'de 4 ilçede taşımalı eğitim ve öğretime ara verilmiş oldu.

KASTAMONU

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim veren okullar 1 gün tatil edildi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla 25 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

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