YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 Aralık 2023 Hangi illerde okullar tatil? Ardahan, Erzurum, Kars, Bingöl, Ağrı, Van, Bitlis, Karabük, Bayburt...

Öte yandan Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aşkale, İspir ve Pasinler kaymakamlıkları da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün ara verildiğini duyurdu.

Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı, gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle, 25 Aralık Pazartesi ilçe genelinde eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Adaklı, Yedisu, Karlıova ve Kiğı ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Bingöl'ün Adaklı, Yedisu ve Karlıova ilçelerinde taşımalı eğitime ara verilmişti. Kiğı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada da yarın taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez ve köy okullarındaki eğitim öğretime 25 Aralık Pazartesi günü itibari ile 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Böylece Bingöl'de 4 ilçede taşımalı eğitim ve öğretime ara verilmiş oldu.