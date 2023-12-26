Karne gününü bekleyen öğrencilere müjde! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise tümü için geçerli! Tatil 16 gün sürecek! Ocak ve Şubat’ta...

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi olarak açıklanmıştı. Özellikle karne tatili olarak da bilinen sömestr tatilinin tarihleri, öğrencilerin ve ailelerinin tatil planlarını şekillendirmeye başladığı şu günlerde merak konusu oldu. Türkiye genelinde öğrenci ve velileri merakla tatil dönemini bekliyor. Öğrenciler sömestr tatilinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlenme fırsatı bulacak. Tatilin 16 gün sürmesi de öğrencileri heyecanlandırdı. İşte 16 günlük tatilin detayları...