İstanbul, Ankara, Bursa’da okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil 25 Aralık 2023 Pazartesi? Valilikten açıklama: Üniversite, lise...

25 Aralık 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara, Bursa'da okullar tatil mi sorusu gündemde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava durumu raporu sonrası kar tatili olan iller belli oldu. Olumsuz hava koşulları sebebiyle 14 ilde okullar ilçe bazlı tatil edildi. Valilik ve kaymakamlıklardan son dakika 'tatil' duyuruları geldi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin yanı sıra 1 ilde üniversiteler de tatil edildi. İşte detaylar...

İSTANBUL, ANKARA, BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Megakent İstanbul, Ankara ve Bursa'da okullar tatil edilmedi. Okulların tatil edildiği 14 il ve ilçe şöyle; ARDAHAN Ardahan Valiliği il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ''Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 25.12.2023 Pazartesi günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. '' denildi.