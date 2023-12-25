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İstanbul, Ankara, Bursa'da okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil 25 Aralık 2023 Pazartesi? Valilikten açıklama: Üniversite, lise...

14 ilde ilçe bazlı okullar tatil edildi. Gözler İstanbul, Ankara, Bursa'ya çevrildi. 3 ilde okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. İnternet arama motorlarında ''Hangi illerde okullar tatil 25 Aralık 2023 Pazartesi?'' sorusuna sıkça yanıt aranmaya başlandı. İşte valiliklerden açıklamalar...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 08:12 Güncelleme 25 Aralık 2023, 08:16
İstanbul, Ankara, Bursa’da okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil 25 Aralık 2023 Pazartesi? Valilikten açıklama: Üniversite, lise...

25 Aralık 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara, Bursa'da okullar tatil mi sorusu gündemde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava durumu raporu sonrası kar tatili olan iller belli oldu. Olumsuz hava koşulları sebebiyle 14 ilde okullar ilçe bazlı tatil edildi. Valilik ve kaymakamlıklardan son dakika 'tatil' duyuruları geldi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin yanı sıra 1 ilde üniversiteler de tatil edildi. İşte detaylar...

İSTANBUL, ANKARA, BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Megakent İstanbul, Ankara ve Bursa'da okullar tatil edilmedi. Okulların tatil edildiği 14 il ve ilçe şöyle;

ARDAHAN

Ardahan Valiliği il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ''Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 25.12.2023 Pazartesi günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. '' denildi.

ERZURUM

Erzurum Valiliği'nden yapılan 'kar tatili' duyurusu ise şöyle;

''Erzurum'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda, 25 Aralık 2023 Pazartesi günü, eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.''

Öte yandan Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aşkale, İspir ve Pasinler kaymakamlıkları da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün ara verildiğini duyurdu.

KARS'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

''İlimizdeki soğuk hava koşulları nedeniyle olası buzlanma riskine karşı 25 Aralık 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde örgün ve yaygın eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.''

KAFKAS ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) eğitime yarın (pazartesi) ara verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, soğuk hava koşulları nedeniyle olası buzlanma riskine karşı üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime 25 Aralık Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

ERZİNCAN

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı, gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle, 25 Aralık Pazartesi ilçe genelinde eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Adaklı, Yedisu, Karlıova ve Kiğı ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Bingöl'ün Adaklı, Yedisu ve Karlıova ilçelerinde taşımalı eğitime ara verilmişti. Kiğı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada da yarın taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez ve köy okullarındaki eğitim öğretime 25 Aralık Pazartesi günü itibari ile 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi.

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