YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2024? 20 Mayıs Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? Üniversitelere tatil mi? MEB son dakika açıklamalar...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusu hala tazeliğini korurken, 20 Mayıs Pazartesi günü için okulların durumu merak konusu oldu. Bayram tatilinin ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi duyurularını takip ederek, okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlamalar dört bir yanda başlıyor. Resmi tatil olan bu özel günde çeşitli bölgelerde kutlama yapılacak. Okullarda da etkinlikler düzenlenecek.