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YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2024? 20 Mayıs Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? Üniversitelere tatil mi? MEB son dakika açıklamalar...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusu yaşanırken, öğrenciler, öğretmenler ve veliler 20 Mayıs Pazartesi günü için merakla araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle hafta başında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi, ders var mı, resmi daireler açık mı? İşte, merak edilenlerin yanıtı...

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 12:45 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 12:45
YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2024? 20 Mayıs Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? Üniversitelere tatil mi? MEB son dakika açıklamalar...

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusu hala tazeliğini korurken, 20 Mayıs Pazartesi günü için okulların durumu merak konusu oldu. Bayram tatilinin ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi duyurularını takip ederek, okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlamalar dört bir yanda başlıyor. Resmi tatil olan bu özel günde çeşitli bölgelerde kutlama yapılacak. Okullarda da etkinlikler düzenlenecek.

20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

20 Mayıs Pazartesi okullar ve işyerleri normal çalışma düzenlerine devam edecek. Okullar tatil olmayacak.

2024 RESMİ TATİLLER

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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