MEB Açık Lise 3. dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayım devam ediyor. Öğrencilerin merakla beklediği sınav tarihleri, MEB'in resmi takviminde açıklandı. Bu yıl, AÖL 3. dönem sınavları temmuz ayında gerçekleştirilecek.