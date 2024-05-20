MEB Açık Lise 3. dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayım devam ediyor. Öğrencilerin merakla beklediği sınav tarihleri, MEB'in resmi takviminde açıklandı. Bu yıl, AÖL 3. dönem sınavları temmuz ayında gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL 3. dönem sınav tarihleri temmuz ayında gerçekleştirilecek.
Buna göre; Açık lise 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, Sınav Giriş Belgelerine aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilir.
Sınav Giriş Belgesinde fotoğraf bulunması gerekmektedir.