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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Pazartesi okul var mı? Ara tatil uzatıldı mı? MEB SON DAKİKA açıklamalar! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

20 Kasım okullar var mı, bugün okullar tatil mi sorusu, Meteoroloji'nin İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya başta olmak üzere il il uyarıları sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. MEB takvimine göre ara tatil 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayıp 17 Kasım Cuma günü sona erdi. 20 Kasım'da okulların açılması beklenirken olumsuz hava koşulları nedeniyle Zonguldak ve Şile'de okullar 1 gün tatil edildi. Gözler şimdi diğer illere çevrildi. İşte 20 Kasım 2023 Pazartesi kar tatili olan iller listesi! MEB - Valilik son dakika açıklamalar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 09:18 Güncelleme 20 Kasım 2023, 09:25
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Pazartesi okul var mı? Ara tatil uzatıldı mı? MEB SON DAKİKA açıklamalar! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lisede eğitim gören milyonlarca öğrenci ve velisi 20 Kasım 2023 Okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 24 ili uyardı. Bu sabah itibariyle birçok şehirde kar yağışı başladı. Hava sıcaklıkları yurt genelinde hızla düşerken öğrenciler, öğretmenler ve veliler Valiliklerden kar tatili duyurularını yakından takip etmeye başladı. Peki bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Kar tatili olan iller hangileri? İşte son dakika açıklamalar...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ (20 KASIM 2023 PAZARTESİ)?

KASTAMONU

Kastamonu'nun Cide ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartlarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü okul öncesi ve özel eğitim kapsamında tüm kademelerdeki öğrencilerimiz ile ilkokul ve ortaokulda taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta olumsuz hava şartları sebebiyle okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım'da bir gün idari izinli sayılacak. Zonguldak Valiliğinden yapılan duyuru ise şöyle;

''ÖNEMLİ DUYURU ❗
📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

BOLU'DA OKULLAR TATİL

Bolu'da 20 Kasım Pazartesi eğitime 1 gün ara verildi.

KARABÜK'TE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

DÜZCE AKÇAKOCA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle okullar 20 Kasım Pazartesi günü tatil edildi. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Akçakoca ilçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.



ŞİLE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği Şile'de ilk-orta dereceli okullara bir gün ara verildiğini duyurdu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ''İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.'' denildi.

Diğer il valiliklerinden ise henüz bir duyuru gelmedi. Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Megakent İstanbul'da ise 20 Kasım 2023 Pazartesi okullar açık olacak. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

''Yarın yavaş yavaş yüksek basıncın etkisi başlayacak bu sefer de don etkili olacak.

Kara yollarında seyahat edeceklerin dikkatli olmalarında fayda var.

Sayın Valimiz belki küçük çocuklar için ilkokullar için pazartesi için okul tatili yapılırsa iyi olur. Yoksa trafik eskisinden biraz daha yoğun olacak.

O yoğunluğu engellemek lazım.''

SAKARYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.

AMASRA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada, "Sevgili Bingöllüler, yoğun yağışın aralıksız devam etmesi ve ilerleyen saatlerde kar yağışı beklendiğinden Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizde 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile olan kamu görevlilerimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

SİNOP

Sinop'un Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sinop kıyı kesimlerinde yaşanan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle;
Sinop Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek ilçelerimiz ve köylerimizde; tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, Halkeğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında, 20 Kasım 2023 günü; Eğitim-Öğretime 1 gün ara verilmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan; Hamile ve Engelli Kamu çalışanlarımız bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." denildi.

Sinop Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

BATMAN

Batman'da, aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

1 OCAK RESMİ TATİL YAKLAŞIYOR: OKULLAR 3 GÜN TATİL!

1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 1 Ocak Cumartesine denk gelmişti. Hafta sonu olması dolayısıyla okullar tatildi. Bu yıl ise 1 Ocak yılbaşı tatili Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi dolayısıyla tüm çalışanlar tatil yapacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların 1 gün tatil olması bekleniyor.

Buna göre 30 Aralık Cumartesi, 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak. Böylelikle okullar 3 gün kapalı kalmış olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2024?

İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma tamamlanacak.

2. DÖNEM NİSAN ARA TATİL TARİHİ

İkinci dönem ara tatili de 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında uygulanacak.

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