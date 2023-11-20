BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Pazartesi okul var mı? Ara tatil uzatıldı mı? MEB SON DAKİKA açıklamalar! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lisede eğitim gören milyonlarca öğrenci ve velisi 20 Kasım 2023 Okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 24 ili uyardı. Bu sabah itibariyle birçok şehirde kar yağışı başladı. Hava sıcaklıkları yurt genelinde hızla düşerken öğrenciler, öğretmenler ve veliler Valiliklerden kar tatili duyurularını yakından takip etmeye başladı. Peki bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Kar tatili olan iller hangileri? İşte son dakika açıklamalar...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ (20 KASIM 2023 PAZARTESİ)? KASTAMONU Kastamonu'nun Cide ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartlarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü okul öncesi ve özel eğitim kapsamında tüm kademelerdeki öğrencilerimiz ile ilkokul ve ortaokulda taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi. ZONGULDAK Zonguldak'ta olumsuz hava şartları sebebiyle okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım'da bir gün idari izinli sayılacak. Zonguldak Valiliğinden yapılan duyuru ise şöyle; ''ÖNEMLİ DUYURU ❗

📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.



BOLU'DA OKULLAR TATİL Bolu'da 20 Kasım Pazartesi eğitime 1 gün ara verildi.