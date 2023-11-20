BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Pazartesi okul var mı? Ara tatil uzatıldı mı? MEB SON DAKİKA açıklamalar! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Megakent İstanbul'da ise 20 Kasım 2023 Pazartesi okullar açık olacak. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
''Yarın yavaş yavaş yüksek basıncın etkisi başlayacak bu sefer de don etkili olacak.
Kara yollarında seyahat edeceklerin dikkatli olmalarında fayda var.
Sayın Valimiz belki küçük çocuklar için ilkokullar için pazartesi için okul tatili yapılırsa iyi olur. Yoksa trafik eskisinden biraz daha yoğun olacak.
O yoğunluğu engellemek lazım.''
SAKARYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.
AMASRA
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
BİNGÖL
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada, "Sevgili Bingöllüler, yoğun yağışın aralıksız devam etmesi ve ilerleyen saatlerde kar yağışı beklendiğinden Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizde 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile olan kamu görevlilerimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.
SİNOP
Sinop'un Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sinop kıyı kesimlerinde yaşanan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle;
Sinop Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek ilçelerimiz ve köylerimizde; tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, Halkeğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında, 20 Kasım 2023 günü; Eğitim-Öğretime 1 gün ara verilmiştir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan; Hamile ve Engelli Kamu çalışanlarımız bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." denildi.
Sinop Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
BATMAN
Batman'da, aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.
Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
1 OCAK RESMİ TATİL YAKLAŞIYOR: OKULLAR 3 GÜN TATİL!
1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 1 Ocak Cumartesine denk gelmişti. Hafta sonu olması dolayısıyla okullar tatildi. Bu yıl ise 1 Ocak yılbaşı tatili Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi dolayısıyla tüm çalışanlar tatil yapacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların 1 gün tatil olması bekleniyor.
Buna göre 30 Aralık Cumartesi, 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak. Böylelikle okullar 3 gün kapalı kalmış olacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2024?
İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma tamamlanacak.
2. DÖNEM NİSAN ARA TATİL TARİHİ
İkinci dönem ara tatili de 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında uygulanacak.