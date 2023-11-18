SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Ara tatil 2 hafta uzatıldı mı? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 20 Kasım Pazartesi okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 9 gün detayı...

Milyonlarca öğrenci ve ebeveyn için gündemdeki en önemli sorulardan biri şu anda "Ara tatil uzatıldı mı, kaç gün sürecek? 20 Kasım Pazartesi okullar tatil mi, yoksa dersler devam edecek mi?" Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bu konudaki resmi açıklamaları büyük bir merakla bekleniyor. Bilindiği üzere, Kasım ayı ara tatili resmen 13 Kasım'da başlamıştı. Ancak, öğrenciler için tatil aslında 10 Kasım Cuma günü son derslerin işlenmesiyle başladı. Hafta sonunun da tatil günlerine eklenmesiyle, öğrenciler için 13 Kasım öncesinde ara tatil başlamış oldu. Peki Ara tatil uzatıldı mı, kaç gün? 20 Kasım Pazartesi okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 12:38 Güncelleme 18 Kasım 2023, 12:38
Ara tatil 2 hafta uzatıldı mı? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 20 Kasım Pazartesi okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 9 gün detayı...

Kasım ara tatili devam ederken öğrenciler bir yandan da okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Gündemde ara tatilin uzatıldığına yönelik iddiaların dolaşması üzerine konuya ilişkin araştırmalar da arttı. MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre Kasım ara tatili 5 gün sürecek. Hafta sonlarıyla birlikte ise 9 gün sürmüş oluyor. Peki Ara tatil uzatıldı mı, kaç gün? 20 Kasım Pazartesi okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kasım ara tatili sonrası okullar 20 Kasım 2023 Pazartesi açılacak. Öğrenciler Kasım ayında hafta sonları da sayıldığında toplam 9 gün tatil yapmış oldu. İşte MEB takvimiyle okullarda tatil tarihleri;

ARA TATİL UZATILDI MI?

Öncelikle şunu belirtelim ki ara tatilin uzatılması söz konusu değil. Konuya ilişkin Bakan Yusuf Tekin'den resmi bir açıklama bulunmuyor. Tekin geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen "Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?" sorusuna, "Öyle bir şey yok. Velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız." yanıtını verdi.

Ara tatil uygulamasına ilişkin bir şikayet gelip gelmediği konusunda ise Tekin, gelmesi durumunda değerlendireceklerini belirtti. Uygulamanın öğrencilerin okul konsantrasyonunu etkileyip etkilemediği hususunda ise Tekin, şöyle konuştu:

"Bu tür şikayetler öğrencilerden de öğretmenlerden de bize geliyor. Bu yılkini gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım eğer öyle bir olumsuzluk varsa biz de gereğini yaparız. Bakanlıkta her genel müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı var. Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından bütün uygulamalarımız izleniyor. Bu yıl da ara tatilden sonra daire başkanlığımız bir rapor oluşturur.

Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam ettiririz. Eğitim öğretim süreci ile ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim, Türkiye çapında değil bölgesel olarak uygulanabilir. Her il bazlı, iklim koşulları olarak, coğrafi mesafeler uzaklıklar bunlar göz önünde bulundurularak bu inisiyatifler valiliklere bırakılabilir."

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’nin ’şeffaf ittifak’ istediği HEDEPKK’dan küstah tehdit! Bu daha başlangıç dediler, ’Kürdistan’ ilan ettiler: Öcalan’a methiyeler
İstanbul şiddetli yağış ve fırtınaya teslim! Şile’de dereler taştı, Garipçe’de binalar zarar gördü, Rumeli Feneri mendereği yıkıldı
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 44. gün! Tahliye adı altında sürgün! Katil İsrail Gazze’ye bomba yağdırmaya devam ediyor
SON DAKİKA