ALES/3 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR! ALES 3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES A-B-C soru ve cevapları!

ALES sınavının tamamlanmasının ardından gözler soru kitapçığı, cevaptarı ve sonuçlarına çevrildi. Peki ALES 3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
ALES sınavının tamamlanmasının ardından gözler soru kitapçığı, cevaptarı ve sonuçlarına çevrildi. Peki ALES 3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
ALES/3 SINAVI NE ZAAN, SAAT KAÇTA?
19 Kasım 2023 Pazar günü düzenlenecek ALES/3 sınavı 81 il 92 sınav merkezinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 2,5 saat sürecek.
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ALES SAAT KAÇTA BİTECEK?
2023 yılının 3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 12.45'te sona erecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sonuçları 5 Aralık 2023 tarihinde açıklanacak. Sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
Adaylar sınav sonuçlarına T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, mobil uygulamalarından ulaşabilecekler.
ALES/3 SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ALES/3 sınavı soru ve cevaplar henüz açıklanmadı. Sınavın sona ermesinin ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının, ÖSYM'nin internet adresinden aynı gün içinde erişime açılması bekleniyor. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.