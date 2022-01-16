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    • Eğitim
    • 16.01.2022 17:19
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    • 16.01.2022 17:20
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    Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak 2022 hangi illerde eğitime ara verildi? Artvin, Rize, Tekirdağ, Konya, İstanbul, Ankara, Bartın, Kastamonu...

    Hava şartlarındaki olumsuzluklar nedeniyle geçtiğimiz hafta bir çok ilde okullar ile ilgili 'kar tatili' açıklamaları gelmişti. Aralarında Van, Kars, Mersin, Konya'nında yer aldığı illerdeki Valilikler son dakika açıklamalarda bulunarak kentteki bazı ilçelerde okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Kar ve şiddetli rüzgar etkisini devam ettirirken gözler 17 Ocak 2022 Pazartesi gününe çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve veli Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak 2022 hangi illerde okullar kapalı olacak? sorularının yanıtlarını araştıyor. İşte Pazartesi kar tatili olan iller tam listesi ve Valiliklerden son dakika açıklamalar....

    Yarın okullar tatil mi?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) çok sayıda il için uyarıda bulundu. Meteorolojinin uyarılarının ardından Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak 2022 hangi illerde eğitime ara verildi? soruları gündeme geldi. Peki yarın hava nasıl olacak? Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak için sarı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Van ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi? İşte Pazartesi kar tatili olan illerin tam listesi!

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    17 Ocak 2022 Pazartesi günü için ilk 'kar tatili' açıklaması Artvin Valiliğinden geldi. Artvin Valiliğinden son dakika kar tatili açıklaması şöyle;

    "İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle İlimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır."

    Diğer illerden ise henüz bir açıklama gelmedi. Son dakika Valilik açıklamaları için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

    METEOROLOJİ HAVA DURUMU!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çankırı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun Batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun Batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ZİRAİ DON UYARISI: Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

        EDİRNE °C, 6°C
        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

        TEKİRDAĞ °C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, -1°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 6°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 10°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 6°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 12°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ANTALYA °C, 13°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 2°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN °C, 11°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu ile Çankırı çevrelerinin hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KAYSERİ °C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

        KONYA °C, 2°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 0°C
        Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

        KASTAMONU °C, -1°C
        Çok bulutlu, kuzeyi yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

        SİNOP °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 3°C
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunun kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        RİZE °C, 4°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        SAMSUN °C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        TOKAT °C, 3°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

        TRABZON °C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        AĞRI °C, -6°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM °C, -7°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA °C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, -4°C
        Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP °C, 5°C
        Parçalı bulutlu

        MARDİN °C, 2°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT °C, 2°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
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        Haberler Eğitim Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak 2022 hangi illerde eğitime ara verildi? Artvin, Rize, Tekirdağ, Konya, İstanbul, Ankara, Bartın, Kastamonu...
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