Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak 2022 hangi illerde eğitime ara verildi? Artvin, Rize, Tekirdağ, Konya, İstanbul, Ankara, Bartın, Kastamonu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) çok sayıda il için uyarıda bulundu. Meteorolojinin uyarılarının ardından Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak 2022 hangi illerde eğitime ara verildi? soruları gündeme geldi. Peki yarın hava nasıl olacak? Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak için sarı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Van ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi? İşte Pazartesi kar tatili olan illerin tam listesi!
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
17 Ocak 2022 Pazartesi günü için ilk 'kar tatili' açıklaması Artvin Valiliğinden geldi. Artvin Valiliğinden son dakika kar tatili açıklaması şöyle;
"İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle İlimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır."
Diğer illerden ise henüz bir açıklama gelmedi. Son dakika Valilik açıklamaları için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.
METEOROLOJİ HAVA DURUMU!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çankırı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun Batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.