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    • 16.01.2022 09:29
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    Eğitimde yeni model! Öğretmenlerin hem kıdemi hem maaşı artacak

    Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okuldaki başarısını artırmak için öğretmenlerin mesleki eğitimlerine öncelik veren düzenlemeyi devreye sokuyor. Okul bazlı öğretmen eğitimini tamamlayan öğretmenlerin hem kıdemi hem maaşı artacak.

    Eğitimde yeni model! Hem kıdemi hem maaşı artacak

    Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin başarısını artırmak için öğretmenlerin mesleki eğitimine öncelik veren düzenlemeyi hayata geçiriyor. Okul bazlı öğretmen eğitimini tamamlayan öğretmenlerin hem kıdemi hem maaşı artacak. Kıdem arttıkça öğretmenlerin maaşı da memuriyet derecesi de artacak. Öğretmenler, ülke genelindeki iyi uygulama örneklerini yerinde görmeleri için mobilize edilecek.

    Yeni modelin satırbaşları şöyle:
    Okul bazlı öğretmen eğitimi başlıyor. Öğretmenler her kademedeki iyi uygulama örneklerini yerinde görecek. 15'er günlük görevlendirme ile Türkiye'nin her noktasındaki farklı okullara özgü tecrübeyi, başarıyı yerinde görüp inceleyecek, kendi okuluna aktaracak.

    Öğretmenlerin mesleki gelişimine öncelik verilecek. Bu kapsamda 10 yıllık öğretmen, 180 saat meslek için eğitimden geçecek. Yazılı sınava girecek, başarılı olursa uzman öğretmen olarak 1 derece ve 1.000 lira maaş zammı alacak.

        10 yıllık uzman öğretmenler ise, 240 saatlik mesleki eğitimi tamamlayıp, sınavı geçerse başöğretmen unvanıyla birlikte ilave 1 derece ve 2.000 lira maaş artışı kazanacak.



        Öğretmenler yüksek lisans ve doktora yapmaya teşvik edilecek. Türkiye'de şu anda mastır yapan öğretmen sayısı 117 bin ve bu sayı toplam öğretmenlerin sadece yüzde 10'u. Finlandiya'da ise öğretmenlerin tamamının yüksek lisans derecesi bulunuyor.

        Türk eğitim sisteminde, kıdemli öğretmenlerin, öğrenci başarısına somut katkısı görülüyor. 20 yıl ve üzeri deneyimi olan öğretmenin okuttuğu öğrenci ile 5 yıl ve altı deneyimi olan öğretmenin öğrencisi arasında 70 kata varan başarı farkları gözleniyor. Bu nedenle öğretmenlerin meslek sürecinde yetkinliğinin artırılması sağlanacak.

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