Eğitimde yeni model! Öğretmenlerin hem kıdemi hem maaşı artacak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin başarısını artırmak için öğretmenlerin mesleki eğitimine öncelik veren düzenlemeyi hayata geçiriyor. Okul bazlı öğretmen eğitimini tamamlayan öğretmenlerin hem kıdemi hem maaşı artacak. Kıdem arttıkça öğretmenlerin maaşı da memuriyet derecesi de artacak. Öğretmenler, ülke genelindeki iyi uygulama örneklerini yerinde görmeleri için mobilize edilecek.
Yeni modelin satırbaşları şöyle:
Okul bazlı öğretmen eğitimi başlıyor. Öğretmenler her kademedeki iyi uygulama örneklerini yerinde görecek. 15'er günlük görevlendirme ile Türkiye'nin her noktasındaki farklı okullara özgü tecrübeyi, başarıyı yerinde görüp inceleyecek, kendi okuluna aktaracak.
Öğretmenlerin mesleki gelişimine öncelik verilecek. Bu kapsamda 10 yıllık öğretmen, 180 saat meslek için eğitimden geçecek. Yazılı sınava girecek, başarılı olursa uzman öğretmen olarak 1 derece ve 1.000 lira maaş zammı alacak.