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    • Eğitim
    • 16.01.2022 20:28
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    • 16.01.2022 20:34
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    2022 LGS, YKS, İOKBS ne zaman? LGS, YKS, İOKBS başvuruları hangi tarihte başlayacak? 2022 MEB ve ÖSYM takvimi…

    2022 LGS, YKS, İOKBS ne zaman? Hem veliler hem de öğrenciler tarafından yeni yılın ilk haftalarında sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. En merak edilenler arasında Liselere Geçiş Sınavı (LGS), üniversite sınavı olan YKS ve bursluluk sınavı olan İOKBS hem sınav hem de başvuru tarihleri, başvuruların nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler sorgulanmaya başlandı. Bu noktada gözler 2022 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine çevrildi. İşte 2022 LGS, YKS, İOKBS hakkında tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    2022 LGS, YKS, İOKBS ne zaman?

    2022 LGS, YKS, İOKBS ne zaman? LGS, YKS, İOKBS başvuruları hangi tarihte başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 MEB ve ÖSYM takvimi araştırmaları da hız kazandı. 2022 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) eğitim ve öğretim yılı takvimine göre 2022 LGS, YKS, İOKBS sınav ve başvuru tarihlerine ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

    2022 YKS NE ZAMAN?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.

    YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart'ta sona erecek.

    YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

    ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

    YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

        2022 LGS NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

        Bakan Özer, katıldığı televizyon programında değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, LGS takviminin belli olduğunu söyleyerek, "5 Haziran 2022 tarihinde LGS sınavını yapacağız. Biz öğrencilerimize yardımcı kaynaklarla her türlü destekte bulunuyoruz. Çok stres yapmadan, rahat bir şekilde hazırlanabilecekler." dedi.

        2022 İOKBS NE ZAMAN?

        Bakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

        Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak. Geçtiğimiz yıl ise sınav 05 Eylül 2021'de yapılmış ve sınavın başvuru işlemleri, 08-26 Şubat 2021 tarihlerinde alınmıştı.

        BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak

        Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak

        İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak

        Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak
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        Haberler Eğitim 2022 LGS, YKS, İOKBS ne zaman? LGS, YKS, İOKBS başvuruları hangi tarihte başlayacak? 2022 MEB ve ÖSYM takvimi…
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