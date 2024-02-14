SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 15 Şubat Perşembe Şanlıurfa, Antalya, Elazığ'da okullar tatil mi edildi? MEB - Valilik son dakika açıklamalar

Yarın, 15 Şubat 2024 tarihinde okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve sel baskınlarına karşı uyarıda bulunması ve 14 Şubat'ta bazı illerde okulların tatil edilmesi, yarın için de tatil kararı beklentisini artırdı. Peki, 15 Şubat Perşembe Şanlıurfa, Antalya, Elazığ'da okullar tatil mi edildi? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 19:07 Güncelleme 14 Şubat 2024, 19:07
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 15 Şubat Perşembe Şanlıurfa, Antalya, Elazığ’da okullar tatil mi edildi? MEB - Valilik son dakika açıklamalar

15 Şubat 2024 tarihinde okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve sel baskınlarına karşı uyarıda bulunması ve 14 Şubat'ta bazı illerde okulların tatil edilmesi, yarın için de tatil kararı beklentisini artırdı.

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL OLDU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Şanlıurfa için şiddetli yağış uyarısında bulunmasının ardından il genelinde okullar tatil edildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde şiddetli sağanak ve beraberinde sel ve su baskını uyarısında bulundu. Şanlıurfa Valiliği ise bu ihtimali göz önünde bulundurarak tüm okulları 14 Şubat'ta tatil etti. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle il genelindeki özel ve diğer eğitim kurumları da dahil olmak üzere ilk, orta ve lise dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denilirken vatandaşlar da yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

15 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz okulların tatil olacağına dair resmi açıklama gelmedi.

İşte Meteoroloji`nin `sarı` kodla uyardığı 13 il...

ADIYAMAN

BİNGÖL

DİYARBAKIR

ELAZIĞ

GAZİANTEP


HAKKARİ

MALATYA

KAHRAMANMARAŞ

MARDİN

TUNCELİ

ŞANLIURFA

BATMAN

ŞIRNAK

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Mısır’da! Abdulfettah es-Sisi kırmızı halı serdi... Ticarette hedef 15 milyar dolar! Netantahu’ya Refah uyarısı
Murat Kurum’dan İliç açıklaması! Algı peşinde koşan CHP yandaşlarına sert sözler
Türk Telekom
Erzincan’da altın madeninin bulunduğu bölgede 10 milyon metreküp toprak kaydı! 9 işçi yaşıyor mu? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan umutları yeşerten açıklama
CHP’de kavga çok büyük! Özgür Özel’den İmamoğlu’na karşı gövde gösterisi: İstanbul’da toplantıya gitmedi İzmir’de adayları açıklayacak
Gazze’deki soykırıma bir de bu pencereden bakın! ABD kabinesinde ’minyan’ tahakkümü: TAKVİM Biden’ın Yahudi ordusunu deşifre etti
CHP’de ’olağanüstü kurultay’ çanları! Özgür Özel’in koltuğu sallantıda: İmamoğlu hazırlıklara başladı, Kılıçdaroğlu 1 Nisan’ı iple çekiyor
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Mısır çıkarması Arap basınında: Bölgesel ittifakın ayak sesleri
Son dakika: Küçükçekmece’de AK Parti programına silahlı saldırıda flaş gelişme! Aziz Yeniay’a suikast girişimi olduğu kesinleşti
Son dakika: Katil Netanyahu’nun Refah’ı cehenneme çevirme planı! The Economist’ten dikkat çeken analiz! Kahire’deki kritik zirve öncesi katillerin Refah kavgası
SSK VE BAĞ-KURLULAR DİKKAT! Yüzde 49.25’lik zamla maaşlar güncellendi! e-Devlet’ten görebileceksiniz!
CHP’nin en uzun gecesinin perde arkası! Ahbap - çavuş atamalarına ’değişim’ maskesi... Hatay için ’Özel’ yetki
Erzincan’daki toprak kaymasında göçük altında kalan 6 işçinin kimliği belli oldu! Ailelerin acılı bekleyişi
CHP’de Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğlu’na Sarıyer protestosu
AYM iptal etti Danıştay kendini aklama peşine düştü | AK Parti düğmeye bastı: FETÖ ve PKK’ya yargı ayarı
SON DAKİKA