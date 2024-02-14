YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 15 Şubat Perşembe Şanlıurfa, Antalya, Elazığ’da okullar tatil mi edildi? MEB - Valilik son dakika açıklamalar

15 Şubat 2024 tarihinde okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve sel baskınlarına karşı uyarıda bulunması ve 14 Şubat'ta bazı illerde okulların tatil edilmesi, yarın için de tatil kararı beklentisini artırdı.

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL OLDU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Şanlıurfa için şiddetli yağış uyarısında bulunmasının ardından il genelinde okullar tatil edildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde şiddetli sağanak ve beraberinde sel ve su baskını uyarısında bulundu. Şanlıurfa Valiliği ise bu ihtimali göz önünde bulundurarak tüm okulları 14 Şubat'ta tatil etti. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle il genelindeki özel ve diğer eğitim kurumları da dahil olmak üzere ilk, orta ve lise dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denilirken vatandaşlar da yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.