Açık lisede 1 yılda kaç kredi alınabilir? Mesleki (AÖL) açık öğretim lisesi mezuniyet şartları nelerdir?

Açık öğretim liselerinde 1 yılda alınabilecek maksimum ders kredisi sayısı 35 olarak belirlenmiştir. Açık lise mezunu olmak isteyen kişiler, her dönem kendileri için belirlenmiş olan derslerden başarılı olma durumları ile beraber bu derslerin kredilerini almış sayılırlar. 8 dönemin sonunda da mezun olma hakkına sahip olabilirler.
👉Güncel olarak açık liseden mezun olma koşulları, şöyle sıralanmıştır:
• 18 yaşını doldurmamış olan kişiler için en az 8, 18 yaşını doldurmuş olan kişiler için en az 5 dönem ders almak
• Kazanılmış olan toplam kredi sayısının 170 olması
• Müfredat tarafından belirlenmiş olan ortak derslerden başarılı olunması
• Dil ve anlatım dersinden başarılı olunması (Açık Lise Mezuniyetinin gerçekleşebilmesi için kişilerin mutlaka bu dersi vermeleri gereklidir.Bu ders verilmeden mezuniyet diploması alınması mümkün değildir.)
• En az 1 dönem açık öğretin sınavına girilmesi
• Açık öğretim lisesinde okunmakta olan ilgili alan derslerinin başarılı olarak verilmesi
18 yaşını doldurmamış olan kişilerin en az 8 dönem içinde bitiremedikleri açık liselerden mezun olabilmeleri için, okumaya devam etmeleri gereklidir.
👉Mesleki Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Şartları Nelerdir?
Açık meslek liselerinden mezun olabilmek için yerine getirilmesi gereken koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Yüz yüze verilmesi mecburi olan derslere katılım sağlanması
• Ortak dersler için yılda 3 kez sınava girmek
• Toplamda 8 öğretim döneminin altısında yüz yüze eğitim alınması
• Bölümlere göre belirlenmiş olan kredilerin tamamlanmış olması
• Farklı bir liseden mezun olmuş olan ancak yeniden meslek liselerinden okumak isteyen kişilerin lise diplomalarının olması ve lise diploması ile yapılan kayıtlarda alan derslerinin sorumluluğunun olmaması
• Daha önceden ilgili meslek liselerinde eğitim gören ancak bırakmış olan kişiler için 6 dönem eğitim alınması yeterlidir.
Mesleki açık lise mezuniyeti gerçekleştirdikten sonra kişiler almış oldukları diplomaları ile ilgili mesleklerini yapmak için başvuruda bulunabilirler.