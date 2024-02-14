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meb.gov.tr BURSLULUK BAŞVURU EKRANI 2024! İOKBS başvuru son günü ne zaman, şartlar neler? Bursluluk sınavı hangi gün yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru süreci başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar için düzenlenecek olan bu sınav, öğrencilere burs imkanı sağlamayı amaçlıyor. Başvuru süreci boyunca öğrencilere başvuru şartları, sınav tarihi ve sonuç açıklama tarihi gibi tüm detaylar paylaşıldı.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 16:01 Güncelleme 14 Şubat 2024, 16:01
meb.gov.tr BURSLULUK BAŞVURU EKRANI 2024! İOKBS başvuru son günü ne zaman, şartlar neler? Bursluluk sınavı hangi gün yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvurular başladı. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsayan bu sınav, maddi olanakları kısıtlı olan öğrencilere burs imkanı sunmayı amaçlıyor. Ancak, başvuru yapacak adayların dikkat etmesi gereken bazı detaylar bulunuyor.

MEB BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS başvuruları http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden 13 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında alınacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2023 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 111.600,00 (yüzonbirbinaltıyüz) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2023 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Bursluluk sınavı giriş belgeleri ise sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

2024 İOKBS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde saat 10:00'da düzenlenecek. sonuçlar ise 17 Mayıs'ta adaylarla paylaşılacak.

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