YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Şubat Antalya’da okullar tatil mi edildi? Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı...MEB - Valilik son dakika açıklamalar

14 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz Valilik tarafından 14 Şubat Çarşamba günü için tatil haberi paylaşılmadı. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir...
KENTTE ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı.
Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.
4 İLE 'TURUNCU' UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta, Burdur, Antalya ve Muğla illeri için turuncu kodlu uyarı yayınladı. Özellikle Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda, yerel olarak kuvvetli, hatta yer yer çok kuvvetli sağanak yağışların beklendiği bildirildi.
Antalya'da ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların merkezi ilçelerde, özellikle Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu ve Kemer bölgelerinde çok kuvvetli, hatta bazı yerlerde şiddetli olabileceği belirtildi. Batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Serik'te de kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlar öngörüldü.
Muğla'da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağışlar beklenirken, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgarların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladılar. Halkın güvenliği için gerekli önlemlerin alınması ve meteorolojik uyarılara titizlikle uyulması çağrısı yapıldı.