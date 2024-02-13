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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Şubat Antalya'da okullar tatil mi edildi? Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı...MEB - Valilik son dakika açıklamalar

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde yoğun görülen kar yağışının etkisiyle okullarda eğitime ara veriliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller listesi merak ediliyor. Antalya'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış ve dolu, kenti olumsuz etkiledi. Kentte meydana gelen yoğun yağışlar sonucunda rögarlar taşarken, yollar adeta göle döndü. Vatandaşlar yaşanan bu doğa olayıyla mücadele etmeye çalışırken, kentteki birçok bölge sular altında kaldı. Peki, Antalya'da okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 15:44 Güncelleme 13 Şubat 2024, 15:45
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Şubat Antalya’da okullar tatil mi edildi? Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı...MEB - Valilik son dakika açıklamalar

Antalya'da devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın riskini artırarak, bazı ilçelerinde eğitime bugün ara verilmesine neden oldu. Şiddetli yağışlar sonucunda sel ve taşkın tehdidi altındaki bölgelerde öğrencilerin güvenliği için önlem alınarak, okullar tatil edildi.

14 ŞUBAT'TA İLÇEDE TATİL KARARI

Antalya Valiliği, yarın 3 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat 2024 Çarşamba tarihinde 3 ilçemizde (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı) eğitime ara verilmiştir" denildi.

13 ŞUBAT'TA DA TATİL EDİLMİŞTİ

Antalya'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle;

5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır."

14 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz Valilik tarafından 14 Şubat Çarşamba günü için tatil haberi paylaşılmadı. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir...

KENTTE ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

4 İLE 'TURUNCU' UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta, Burdur, Antalya ve Muğla illeri için turuncu kodlu uyarı yayınladı. Özellikle Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda, yerel olarak kuvvetli, hatta yer yer çok kuvvetli sağanak yağışların beklendiği bildirildi.

Antalya'da ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların merkezi ilçelerde, özellikle Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu ve Kemer bölgelerinde çok kuvvetli, hatta bazı yerlerde şiddetli olabileceği belirtildi. Batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Serik'te de kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlar öngörüldü.

Muğla'da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağışlar beklenirken, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgarların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladılar. Halkın güvenliği için gerekli önlemlerin alınması ve meteorolojik uyarılara titizlikle uyulması çağrısı yapıldı.

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