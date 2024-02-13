YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Şubat Antalya’da okullar tatil mi edildi? Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı...MEB - Valilik son dakika açıklamalar

Henüz Valilik tarafından 14 Şubat Çarşamba günü için tatil haberi paylaşılmadı. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir...

Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

4 İLE 'TURUNCU' UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta, Burdur, Antalya ve Muğla illeri için turuncu kodlu uyarı yayınladı. Özellikle Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda, yerel olarak kuvvetli, hatta yer yer çok kuvvetli sağanak yağışların beklendiği bildirildi.

Antalya'da ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların merkezi ilçelerde, özellikle Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu ve Kemer bölgelerinde çok kuvvetli, hatta bazı yerlerde şiddetli olabileceği belirtildi. Batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Serik'te de kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlar öngörüldü.