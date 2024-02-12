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MSÜ SINAV YERLERİ SORGULAMA 2024! Milli Savunma Üniversitesi sınav yerleri nasıl öğrenilir? ÖSYM ile MSÜ sınavı ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, askeri öğrenci olmak için sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da sınav tarihinden önce açıklanması beklenen MSÜ sınav yerleri için net bir tarih arayışı sürüyor.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 06:51 Güncelleme 12 Şubat 2024, 07:03
MSÜ SINAV YERLERİ SORGULAMA 2024! Milli Savunma Üniversitesi sınav yerleri nasıl öğrenilir? ÖSYM ile MSÜ sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvuruları, 30 Ocak Salı günü sona erdi. Başvuruları tamamlanan adaylar şimdi ise sınav giriş yerlerinin yer aldığı sınav giriş belgelerini bekliyorlar.

2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ sınav giriş belgelerinin ise sınavdan 10 gün önce yani şubat ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce duyurulmuştu.

SINAVIN DETAYLARI

Adayların Harp Okulları için 2024-YKS'nin 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS'nin 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekecek.

2024-MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin ayrıntılı bilgi https://www.osym.gov.tr/ adresinde yer alıyor. ÖSYM sınav takvimine göre 3 Mart'ta yapılacak sınavın sonuçlarının ise ÖSYM takvimine göre 28 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

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