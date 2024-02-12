MSÜ SINAV YERLERİ SORGULAMA 2024! Milli Savunma Üniversitesi sınav yerleri nasıl öğrenilir? ÖSYM ile MSÜ sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvuruları, 30 Ocak Salı günü sona erdi. Başvuruları tamamlanan adaylar şimdi ise sınav giriş yerlerinin yer aldığı sınav giriş belgelerini bekliyorlar.

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.



MSÜ sınav giriş belgelerinin ise sınavdan 10 gün önce yani şubat ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.



Geçtiğimiz yıl sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce duyurulmuştu.