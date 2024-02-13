ÖSYM’den YKS için flaş karar! Bu sene ilk defa uygulanacak! Lise 9.10.11.12. sınıflar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, merkezin bu yıl içerisinde gerçekleştireceği sınav uygulamaları ve yeni projeler hakkında bilgiler verdi. Genel İstişare ve Eğitim Toplantısı'nda konuşan Ersoy, ÖSYM'nin aday odaklı çalışmalarına vurgu yaparak, yapay zeka ve dijitalleşme üzerine yoğunlaştıklarını açıkladı.

Deprem Bölgesinde Özel Önlemler Alınıyor Ersoy, özellikle deprem bölgesindeki adayların mağdur olmamaları için hassas çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, adaylara istedikleri herhangi bir ilde sınava girme imkanı sağlandığını ve bu sürecin devlet tarafından desteklendiğini anımsattı. 2024 yılında da tüm sınav merkezlerinde uygulamaların gerçekleştirileceği, yıkılan ve hasar gören okulların durumlarının güncellendiği bilgisi paylaşıldı.