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ÖSYM'den YKS için flaş karar! Bu sene ilk defa uygulanacak! Lise 9.10.11.12. sınıflar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, kurumun sınav süreçlerinde yapay zekayı kullanarak önemli bir adım atmaya hazırlandığını duyurdu. Ersoy, yapay zeka teknolojisinin kullanılmasıyla birlikte soru üretiminden değerlendirmeye kadar birçok alanda daha etkin ve verimli bir sistem oluşturacaklarını belirtti.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 09:21 Güncelleme 13 Şubat 2024, 09:28
ÖSYM’den YKS için flaş karar! Bu sene ilk defa uygulanacak! Lise 9.10.11.12. sınıflar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, merkezin bu yıl içerisinde gerçekleştireceği sınav uygulamaları ve yeni projeler hakkında bilgiler verdi. Genel İstişare ve Eğitim Toplantısı'nda konuşan Ersoy, ÖSYM'nin aday odaklı çalışmalarına vurgu yaparak, yapay zeka ve dijitalleşme üzerine yoğunlaştıklarını açıkladı.

Deprem Bölgesinde Özel Önlemler Alınıyor

Ersoy, özellikle deprem bölgesindeki adayların mağdur olmamaları için hassas çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, adaylara istedikleri herhangi bir ilde sınava girme imkanı sağlandığını ve bu sürecin devlet tarafından desteklendiğini anımsattı. 2024 yılında da tüm sınav merkezlerinde uygulamaların gerçekleştirileceği, yıkılan ve hasar gören okulların durumlarının güncellendiği bilgisi paylaşıldı.

Yapay Zeka ile Sınav Süreçlerinde Devrim

Ersoy, yapay zeka kullanımının sınav süreçlerinde önemli bir dönüşüm yaratacağını ifade etti. Yapay zeka uzmanlarının katkılarıyla, soru üretimi ve değerlendirmelerde yeni bir döneme girildiğini belirten Ersoy, bu teknolojinin sınavları daha verimli hale getireceğini vurguladı. Yapay zeka kullanılırken insan faktörünün de göz ardı edilmeyeceğini, makine ile insan dengesinin korunacağını ekledi.

Dijital Sınav Sayısı Artıyor

ÖSYM Başkanı, elektronik sınav (e-sınav) uygulamalarının genişletilerek devam edeceğini duyurdu. Yabancı dil sınavlarının yanı sıra STS Eczacılık ve Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın dijital ortamda gerçekleştirildiğini hatırlatan Ersoy, ilerleyen süreçte yeni dijital sınavların da ekleneceğini açıkladı. Dijital sınavların, hem maliyet tasarrufu sağlayacağını hem de adaylara sonuçları daha hızlı ulaştırma imkanı sunacağını belirtti.

TR-YÖS Dünya Çapında Uygulanacak

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS) 18 Mayıs'ta yaklaşık 50 ülkede 80 merkezde gerçekleştirileceğini açıklayan Ersoy, bu sınavın Türkiye'nin uluslararası öğrenci kabulünde önemli bir rol oynadığını ve uluslararası geçerliliğe sahip olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Toplantıda ayrıca, uygulanacak sınavlar ve illerdeki durum gibi konular ele alındı. ÖSYM'nin yenilikçi adımları, adaylara daha iyi hizmet verme amacı güttüğünü gösteriyor.

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