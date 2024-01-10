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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Ocak Perşembe kar tatili olan iller hangileri? MEB ve Valilik son dakika tatil açıklamaları: Çanakkale, Edirne...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova illeri sarı kodla uyarıldı. Çarşamba günü Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de okullar tatil edilmişti. Gözler bu kez 11 Ocak 2024 Perşembe gününe çevrildi. Peki yarın okullar tatil mi? 11 Ocak Perşembe kar tatili olan iller hangileri?

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 17:47 Güncelleme 10 Ocak 2024, 17:47
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Ocak Perşembe kar tatili olan iller hangileri? MEB ve Valilik son dakika tatil açıklamaları: Çanakkale, Edirne...

11 Ocak 2024 yarın okullar tatil mi sorusu sabah saatlerinden itibaren gündemde sıkça araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak'ta 3 ilde okullar tatil edilmişti. Öğrenci ve velileri bu kez 11 Ocak'ta okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Bu noktada Valilik, Kaymakamlık son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte son durum.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 11 OCAK 2024 PERŞEMBE?

11 Ocak yarın için henüz kar tatili duyurusu bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve Güney Ege ile Mardin çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve yükseklerde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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