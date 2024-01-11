Ocak ayı AÖF final sınavları ne zaman? AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF final sınav tarihi yaklaşıyor. Eğitimlerine açıktan devam eden üniversite öğrencileri vize sınavlarını tamamladı şimdi ise final sınavları için bekleyişte. Peki AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu? Ocak ayı AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı.