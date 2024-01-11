Ocak ayı AÖF final sınavları ne zaman? AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF final sınav tarihi yaklaşıyor. Eğitimlerine açıktan devam eden üniversite öğrencileri vize sınavlarını tamamladı şimdi ise final sınavları için bekleyişte. Peki AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu? Ocak ayı AÖF final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı.
AÖF 2024 FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak'ta düzenlenecek.
E-DEVLET AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
OCAK AYI AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AÖF final sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Giriş belgelerinin sınavlardan yaklaşık on gün önce erişime sunulması bekleniyor.
Sınav günü adaylar, geçerli kimlik belgeleri ile beraber sınavların düzenleneceği okullarda hazır olacak. Yaşanabilecek aksiliklere karşı adayların sınavdan en az 1 saat önce hazır bulunması tavsiye ediliyor. AÖF sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.