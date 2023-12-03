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Yarın okul var mı, tatil mi? 4 Aralık 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Yarın okullar tatil mi, ders işlenecek sorusu, milyonlarca öğrenci, velisi ve öğretmen tarafından sıkça araştırılıyor. Son günlerde birçok ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi. Geçtiğimiz haftayı geride bırakırken gözler yeni haftaya çevrildi. Peki Yarın okul var mı, tatil mi? 4 Aralık 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? İşte Valilik son dakika açıklamalar...

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 14:16 Güncelleme 03 Aralık 2023, 14:16
Yarın okul var mı, tatil mi? 4 Aralık 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının akabinde ''Yarın okul var mı, tatil mi? Hangi illerde okullar tatil?'' her gün sıklıkla araştırılıyor. Kasım ayında peş peşe Valiliklerden 'tatil' duyuruları gelmişti. Kasım ayını geride bırakırken gözler Aralık ayına çevrildi. Peki 4 Aralık 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Yarın hava nasıl olacak, uyarı var mı?

METEOROLOJİ 4 ARALIK 2023 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden, yarın (Pazartesi) Marmara'nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın okullar var mı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Pazartesi günü için henüz Valiliklerden resmi bir duyuru yapılmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

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