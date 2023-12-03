Yarın okul var mı, tatil mi? 4 Aralık 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının akabinde ''Yarın okul var mı, tatil mi? Hangi illerde okullar tatil?'' her gün sıklıkla araştırılıyor. Kasım ayında peş peşe Valilik lerden 'tatil' duyuruları gelmişti. Kasım ayını geride bırakırken gözler Aralık ayına çevrildi. Peki 4 Aralık 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Yarın hava nasıl olacak, uyarı var mı?

METEOROLOJİ 4 ARALIK 2023 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.