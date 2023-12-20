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2023 İBB burs Sonuç sorgulama ekranı: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Burslar ne zaman yatacak?

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı sorusu, 2023-2024 Eğitim yılı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) burs başvurularının tamamlanmasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. Burs alma hakkı kazanan öğrenciler 7500 TL ödeme alacak. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçlarına nasıl bakılır?

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 13:23 Güncelleme 20 Aralık 2023, 13:26
2023 İBB burs Sonuç sorgulama ekranı: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Burslar ne zaman yatacak?

İBB burs başvuru sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilerinin başvuru yaptığı burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvurular 26 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. Gözler bir süredir başvuru sonuçlarında. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 7500 TL ödeme ne zaman yatacak?

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu X hesabından İBB burs sonuçlarının açıklandığını duyurdu 'Cumhuriyetimizin 100. yılında 100.000 üniversite öğrencisine 7500 TL eğitim desteği veriyoruz. İlk taksitler çarşamba günü hesaplara yatırılacak. Güle güle kullanın.' açıklamasını yaptı.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden öğrenilebilecek.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödenecek. Buna göre toplam 7 bin 500 TL hesaplara yatırılacak.

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