2023 İBB burs Sonuç sorgulama ekranı: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Burslar ne zaman yatacak?

İBB burs başvuru sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilerinin başvuru yaptığı burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvurular 26 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. Gözler bir süredir başvuru sonuçlarında. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 7500 TL ödeme ne zaman yatacak?