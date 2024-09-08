Yarın okul var mı? 9 Eylül Pazartesi okullar saat kaçta açılacak? Okulun ilk günü yoklama alınır mı, ders işlenir mi?

Beklenen tarih geldi çattı! Okullar, 9 Eylül Pazartesi günü tüm yurtta resmi olarak açılacak. 1. sınıflar uyum haftasını geride bırakırken, diğer kademelerdeki öğrenciler de heyecanla okullarına kavuşacak. Peki ilk ders zili ne zaman çalacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı MEB takvimine göre okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.
Ancak İstanbul Valiliği açıklamasına göre ilk gün için ders saatlerinde düzenleme yapıldı!
İLK GÜN OKULLAR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Valilik açıklaması şöyle:
"Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."