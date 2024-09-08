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Yarın okul var mı? 9 Eylül Pazartesi okullar saat kaçta açılacak? Okulun ilk günü yoklama alınır mı, ders işlenir mi?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, uyum haftasıyla birlikte start aldı. 1. sınıflar yeni eğitim-öğretim yılına adım atarken diğer kademelerdeki öğrenciler, öğretmenler ve veliler ise okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. İstanbul Valiliği'nin yaptığı son dakika açıklamasıyla birlikte gözler MEB'in yayınladığı takvime çevrildi. Peki, okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılıyor mu? İlk ders zili saat kaçta çalacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 08:24 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 08:24
Yarın okul var mı? 9 Eylül Pazartesi okullar saat kaçta açılacak? Okulun ilk günü yoklama alınır mı, ders işlenir mi?

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Beklenen tarih geldi çattı! Okullar, 9 Eylül Pazartesi günü tüm yurtta resmi olarak açılacak. 1. sınıflar uyum haftasını geride bırakırken, diğer kademelerdeki öğrenciler de heyecanla okullarına kavuşacak. Peki ilk ders zili ne zaman çalacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı MEB takvimine göre okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

Ancak İstanbul Valiliği açıklamasına göre ilk gün için ders saatlerinde düzenleme yapıldı!

İLK GÜN OKULLAR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Valilik açıklaması şöyle:

"Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

İLK GÜN YOKLAMA ALINIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların ilk haftasında yoklama alınmasına yönelik farklı bir açıklaması bulunmuyor. Yönetici inisiyatifine kalsa da ilk hafta da önceki haftalarda olduğu gibi yoklama alındığı biliniyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

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