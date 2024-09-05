ÖSYM AİS tercih ekranı! YKS ek tercihler nasıl yapılır? YKS ek tercih başvuru ekranı

Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

"2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Ek Yerleştirme Tercih Süreci ve Tarihleri

Adaylar, ek yerleştirme tercihlerini 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren yapmaya başlayabilecekler. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile bireysel olarak yapılabilecek. Tercih süreci, 11 Eylül 2024 saat 23.59'da sona erecek.

YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu Yayınlandı

2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu, tercih sürecine ilişkin detayları ve boş kontenjanları içermektedir. Adayların, tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercihlerini bu bilgiler doğrultusunda yapmaları büyük önem taşıyor. Kılavuza ÖSYM'nin internet sitesinden erişim sağlanabilir.

Ek yerleştirme süreci, 2024 YKS Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallara göre yapılacaktır. Bu kılavuzlar, adaylara ve ilgili kişilere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmıştır.

Adaylar İçin Önemli Uyarılar

Adayların tercih işlemleri süresince, ÖSYM'nin internet adresinden yayınlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Tercihlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için tercih kılavuzunda yer alan bilgilere uygun olarak hareket edilmesi önemlidir.

Tercih süresi sonunda yapılacak ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edilecektir.

Sonuçların Açıklanması ve Yerleştirme İşlemleri

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından belirlenecek bir tarihte ilan edilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra yerleştirme işlemleri yapılacak ve adaylar kazandıkları programlara kayıtlarını gerçekleştirebilecekler.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Ek yerleştirme işlemleri, üniversitelerin boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye bildirmesiyle birlikte başlayacak. 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Adayların ek yerleştirme sürecinde tercih yaparken ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu bilgiler doğrultusunda yapmaları önem taşıyor.

İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Merkezi yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuruda bulunamayacak. Ayrıca, 2024 yılında hiç tercih yapmayan adaylar da bu haktan yararlanamayacak. Ancak, tercih yapıp da herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme sürecinden faydalanabilecek.