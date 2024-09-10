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KYK yurt yedek sonuçları nereden öğrenilir? KYK YEDEK YURT SONUÇLARI 2024! e-Devlet yurt yerleştirme sonuçları

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala, öğrenciler KYK yurtları için araştırmalarını hızlandırmış durumda. GSB yurtlarında asli yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından, boş kalan yerler için yedek başvurular alınmıştı. Şimdi gözler, KYK yedek yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 13:07 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 13:10
KYK yurt yedek sonuçları nereden öğrenilir? KYK YEDEK YURT SONUÇLARI 2024! e-Devlet yurt yerleştirme sonuçları

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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), boş kalan kontenjanlar için yedek yurt başvurularını aldı ve başvuru süreci tamamlandı. Şimdi, öğrenciler KYK yedek yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl KYK yedek sonuçları Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün açıklanıyordu. KYK 1. yedek yurt sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

KYK YEDEK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

GSB yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Adaylar TCKN ve şifreleri ile sonuçları sorgulayabilecek. KYK yurt yerleştirme sonucu ekranında kazanılan yurt adı adresi, kayıt tarihleri ve diğer bilgileri bulunacak.

Yedek yerleştirmeler ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.

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