KYK yurt yedek sonuçları nereden öğrenilir? KYK YEDEK YURT SONUÇLARI 2024! e-Devlet yurt yerleştirme sonuçları

KYK YEDEK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

GSB yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Adaylar TCKN ve şifreleri ile sonuçları sorgulayabilecek. KYK yurt yerleştirme sonucu ekranında kazanılan yurt adı adresi, kayıt tarihleri ve diğer bilgileri bulunacak.

Yedek yerleştirmeler ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.