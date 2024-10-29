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YARIN OKUL VAR MI? 30 Ekim Çarşamba okullar tatil mi 2024? Ders işlenecek mi? MEB son dakika duyurular!

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından, vatandaşların merak ettiği konuların başında 30 Ekim 2024 Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı geliyor. 28 Ekim’in yarım gün, 29 Ekim’in ise resmi tatil olması nedeniyle öğrenciler ve veliler 30 Ekim’in de tatil olup olmayacağına dair bilgi arıyor. Peki yarın okullar açık mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:13 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:13
YARIN OKUL VAR MI? 30 Ekim Çarşamba okullar tatil mi 2024? Ders işlenecek mi? MEB son dakika duyurular!

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Cumhuriyet Bayramı'nın ardından birçok öğrenci ve veli, 30 Ekim 2024 Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. 29 Ekim'in resmi tatil olması, 28 Ekim'in ise yarım gün tatil olarak kutlanması nedeniyle 30 Ekim'in de tatil ilan edilip edilmediği gündemde. Peki yarın okullar açık mı, tatil mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

30 Ekim 2024 Çarşamba Günü Tatil mi?

Bu yıl 30 Ekim 2024 Çarşamba günü eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecek. Herhangi bir resmi tatil ya da ara tatil ilan edilmedi. Tüm okullarda dersler normal şekilde işlenecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Öğrenciler arasında kafa karışıklığı yaratan durum, geçtiğimiz yılın özel bir uygulamasından kaynaklanıyor. 2023 yılında, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Ekim'in tatil ilan edilmesi dikkat çekmişti. O dönemde yapılan açıklamada, coşkulu kutlamaların ardından öğrencilere 1 günlük tatil verileceği duyurulmuştu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu Yıl 30 Ekim'de Tatil Yok

Ancak bu yıl 30 Ekim için benzer bir tatil kararı alınmadı. Eğitim-öğretime normal şekilde devam edilecek ve öğrenciler ders başında olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından dinlenen öğrenciler, 30 Ekim Çarşamba günü kaldıkları yerden derslerine devam edecekler.

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