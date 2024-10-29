YARIN OKUL VAR MI? 30 Ekim Çarşamba okullar tatil mi 2024? Ders işlenecek mi? MEB son dakika duyurular!

(Takvim Foto Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:
"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."
(Takvim Foto Arşiv)
Bu Yıl 30 Ekim'de Tatil Yok
Ancak bu yıl 30 Ekim için benzer bir tatil kararı alınmadı. Eğitim-öğretime normal şekilde devam edilecek ve öğrenciler ders başında olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından dinlenen öğrenciler, 30 Ekim Çarşamba günü kaldıkları yerden derslerine devam edecekler.