YARIN OKUL VAR MI? 30 Ekim Çarşamba okullar tatil mi 2024? Ders işlenecek mi? MEB son dakika duyurular!

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Cumhuriyet Bayramı'nın ardından birçok öğrenci ve veli, 30 Ekim 2024 Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. 29 Ekim'in resmi tatil olması, 28 Ekim'in ise yarım gün tatil olarak kutlanması nedeniyle 30 Ekim'in de tatil ilan edilip edilmediği gündemde. Peki yarın okullar açık mı, tatil mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

(Takvim Foto Arşiv) 30 Ekim 2024 Çarşamba Günü Tatil mi? Bu yıl 30 Ekim 2024 Çarşamba günü eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecek. Herhangi bir resmi tatil ya da ara tatil ilan edilmedi. Tüm okullarda dersler normal şekilde işlenecek.