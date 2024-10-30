MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 1. dönem 1. yazılılar ne zaman bitecek? 6.7.9.10 sınıf sınav tarihleri!

(Takvim Foto Arşiv) Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle: "2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba, 6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

(Takvim Foto Arşiv)

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları:



7. sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe,



7. sınıf matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma,



2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları



6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,



6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,



7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,



7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,



9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,



9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."

MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Henüz sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.