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MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 1. dönem 1. yazılılar ne zaman bitecek? 6.7.9.10 sınıf sınav tarihleri!

Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl başlattığı “ülke genelinde ortak sınav” uygulamasını bu yıl da sürdürecek. Öğrencilerin gelişimini daha etkin bir şekilde takip etmek, okullar arasında müfredatın işlenişinde bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla hayata geçirilen bu sınavlar 2024-2025 eğitim öğretim yılında daha geniş bir kapsamda yapılacak. Peki, MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 06:14 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 07:16
MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 1. dönem 1. yazılılar ne zaman bitecek? 6.7.9.10 sınıf sınav tarihleri!

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ülke genelinde uygulanacak ortak sınavlar için beklenen gün geldi. Bu kapsamda ilk kez 2023-2024 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen ülke genelinde ortak sınav uygulaması yeni dönemde genişletilmiş haliyle devam edecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ORTAK SINAV TAKVİMİ

Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

"1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024

1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025".

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ortak sınavların yapılacağı kademe sayısı artırıldı

Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:

"2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları:

7. sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."

MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Henüz sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

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