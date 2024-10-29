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MEB ortak sınav soruları ve konuları 2024! 1. dönem 1. yazılı soru dağılımı nasıl olacak? 6.7.8.9. sınıf ortak sınav takvimi!

Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan ortak sınav sistemi, bu yıl da devam ediyor. Öğrencilerin merakla beklediği 1. dönem ortak sınav tarihleri açıklandı.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 10:34 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 10:34
MEB ortak sınav soruları ve konuları 2024! 1. dönem 1. yazılı soru dağılımı nasıl olacak? 6.7.8.9. sınıf ortak sınav takvimi!

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim yılı için 1. dönem 1. ortak sınav tarihlerini ve konu dağılımını duyurdu. Öğrenciler için büyük bir önem taşıyan bu sınavlar, 6., 7., 9. ve 10. sınıflarda ekim ayında gerçekleştirilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 1. dönem 1. ortak sınavları ekim ayının sonunda başlayacak. Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,
1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,
2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025
2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025"

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

1. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024-2025

Geçen yıl 6. ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:

"2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları
6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,
6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,
10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,
10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları
7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,
7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,
2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları
6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,
7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ORTAK SINAV KONU VE SORU DAĞILIMLARI 2024

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1. Dönem Konu Soru Dağılım Tabloları (2024 - 2025) yayınlandı. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 1. Dönem 1. Yazılı konu soru dağılımları https://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden indirilebilecek. Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Kimya, Fizik, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ve diğer derslerin konu dağılımları, tablolar üzerinden incelenebilecek.

Ortak sınav konu soru dağılım tablolarına ulaşmak için tıklayınız.

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