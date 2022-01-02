Yarın okul var mı? 3 Ocak Pazartesi kar tatili olan okulların tam listesi! Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil? Konya, Sivas, Erzurum...

METEOROLOJİ HAVA DURUMU SON DAKİKA GÜNCEL!

Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları ile Artvin'in güneyi ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı, Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları ve Artvin'in güneyi ile Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış şeklinde, Batı Karadeniz'in yüksekleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlaması; zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 m üzeri yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.