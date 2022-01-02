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    • Eğitim
    • 02.01.2022 15:31
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    • 02.01.2022 15:31
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    Yarın okul var mı? 3 Ocak Pazartesi kar tatili olan okulların tam listesi! Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil? Konya, Sivas, Erzurum...

    Yüz yüze eğitime kar engeli! Meteoroloji'den peş peşe yağmur, kar ve fırtına uyarısı yapıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmadığı veli ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milyonlarca kişi dersler yapılacak mı merak ediyor. MEB ve Valiliklerden yapılan son dakika kar tatili açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki yarın okul var mı, yok mu? Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte 3 Ocak Pazartesi tatil olan okulların tam listesi! Konya, Sivas, Erzurum, Kars, Ardahan, Rize, Ankara, Eskişehir...

    Yarın okul var mı? 3 Ocak Pazartesi...

    Yurdun bir çok bölgesini etkileyen yoğun kar nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da 'kar tatili' araştırmaları yapılıyor. Vatandaşlar ikamet ettikleri illerde kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Peki valiliklerden okullarla ilgili son dakika tatil açıklaması geldi mi? Erzurum, Kars, Ardahan'da okullar tatil mi? Ankara, Eskişehir'de kar tatili olacak mı? Yarın okul var mı? 3 Ocak Pazartesi kar tatili olan okulların tam listesi! Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil? Son dakika gelişmeler haberimizde!

    3 OCAK PAZARTESİ YARIN OKUL VAR MI?

    81 ilde eğitim gören öğrenciler ile velileri okulların son durumunu merak ediyor.

    Şuan için herhangi bir ilden 'kar tatili' açıklaması gelmedi. Son dakika açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir. Sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

    İşte hava durumu...

    METEOROLOJİ HAVA DURUMU SON DAKİKA GÜNCEL!

    Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları ile Artvin'in güneyi ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı, Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları ve Artvin'in güneyi ile Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli, Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış şeklinde, Batı Karadeniz'in yüksekleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlaması; zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 m üzeri yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 12°C
        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

        KIRKLARELİ °C, 12°C
        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

        KOCAELİ °C, 12°C
        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

        EGE
        Parçalı yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 7°C
        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

        İZMİR °C, 17°C
        Parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        MUĞLA °C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 17°C
        Parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 20°C
        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 12°C
        Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 11°C
        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, doğusunda yer yer karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANKIRI °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 6°C
        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

        KONYA °C, 7°C
        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 6°C
        Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

        DÜZCE °C, 10°C
        Çok bulutlu ve yağmurlu

        KASTAMONU °C, 4°C
        Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ZONGULDAK °C, 11°C
        Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat'ın kuzeyi ve Artvin'in güneyinde kuvvetli, Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ve Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlaması, zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 9°C
        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

        ÇORUM °C, 6°C
        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu

        SAMSUN °C, 9°C
        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        TRABZON °C, 11°C
        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli, batısında çok kuvvetli ve şiddetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ERZURUM °C, 0°C
        Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı

        KARS °C, -4°C
        Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı

        MALATYA °C, 4°C
        Parçalı çok bulutlu ve karlakarışık yağmurlu

        VAN °C, 2°C
        Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karlakarışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 8°C
        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu

        GAZİANTEP °C, 9°C
        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

        SİİRT °C, 7°C
        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

        ŞANLIURFA °C, 10°C
        Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
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        Haberler Eğitim Yarın okul var mı? 3 Ocak Pazartesi kar tatili olan okulların tam listesi! Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil? Konya, Sivas, Erzurum...
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