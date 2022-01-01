15 karne tatili ne zaman 2022? Tüm Türkiye'deki milyonlarca öğrenci yılbaşı tatilinin ardından diğer tarihlerin araştırmasına başladı ve en merak edilen, uzun süren 15 tatil oldu. Karneleri alacakları günü iple çeken öğrenciler 15 tatili hangi tarihler arasında yapacaklarını ders notlarının nasıl geleceğini şimdiden heyecanla bekler oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre tarihler belli oldu. Peki Sömestr, yarı yıl tatili hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? İşte yanıtı…
15 KARNE TATİLİ NE ZAMAN 2022?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihi belli oldu. Ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.