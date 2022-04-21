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    • Eğitim
    • 21.04.2022 14:42
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    • 21.04.2022 14:42
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    YARIN OKUL VAR MI? 22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan Cuma dersler yarın gün mü işlenecek? MEB Resmi tatil takvimi 2022!

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaştı. Her yıl büyük coşku ile kutlanan bayram bu yıl da tüm heyecanı ile kutlanacak. 23 Nisan'a hazırlıklar devam ederken 'YARIN OKUL VAR MI? 22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan Cuma dersler yarın gün mü işlenecek?' soruları gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci ve velisi konuya ilişkin bilgileri araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları ve MEB Resmi tatil takvimi 2022!

    YARIN OKUL VAR MI?

    YARIN OKUL VAR MI? 22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan Cuma dersler yarın gün mü işlenecek? soruları öğrencilerin ve velilerinin gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında araştırmalar hızlandı Bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacak olması nedeniyle kafalarda bir çok soru işareti oluştu. Bizler de konuya ilişkin detaylı bilgilere haberimizde yer verdik.

    YARIN OKUL VAR MI, 22 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla 22 Nisan Cuma günü okullar açık olacak, okullar tatil edilmeyecek.

    22 NİSAN CUMA DERSLER YARIN GÜN MÜ İŞLENECEK?

    22 Nisan Cuma günü dersler tam gün şeklinde işlenecektir. Resmi tatiller arasında 22 Nisan bulunmamaktadır.

    2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

    Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

    Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

    Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

    Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

    Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

    Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

    23 NİSAN'IN TARİHİ VE ÖNEMİ

    23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği ve her türlü sorunun el ele, kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması bakımından "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" çok büyük önem taşımaktadır. Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yurtdışı temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

    Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.

    Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

    Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.

        BAYRAM OLARAK KUTLANIŞI

        "23 Nisan", 1921'de çıkarılan 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun ile, Türkiye'nin ilk ulusal bayramı olmuştur. İlk kez ortaya çıkan bu bayramda ne ulusal egemenlikten ne de çocuklardan söz edilmekteydi. Zaten daha o yıllarda Osmanlı saltanatı hala kanunen hüküm sürmekteydi. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla 1 Kasım, Hâkimiyet-i Milliye Bayramı (Ulusal Egemenlik Bayramı) olarak kabul edilmiştir. Daha sonraki yıllarda, TBMM'nin açılış tarihi olan 23 Nisan "Milli Hakimiyet Bayramı" olarak kutlamış ve bu durum 1 Kasım'ın uzun vadede bayram olarak unutulmasına neden olmuştur. 1935'te bayramlar ve tatil günleriyle ilgili kanun değiştirilmiş ve "23 Nisan Millî Bayramı"nın adı "Millî Hakimiyet Bayramı" haline getirilmiş, böylece 1 Kasım Hakimiyet-i Millîye Bayramı ile 23 Nisan Millî Bayramı birleştirilmiştir.

        1927'de ilk kez kutlanan çocuk bayramı, başta kaynak oluşturma olmak üzere, çocuklara neşeli bir gün geçirtmeyi hedeflerinde bulunduruyordu. 23 Nisan 1927'deki ilk bayram Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu ve dönemin cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa himayesinde gerçekleştirilmiş, etkinlikler için Atatürk arabalarından birini çocuklara tahsis etmiş ve Cumhurbaşkanlığı Bandosu'nun konser vermesini sağlamıştır. O yıl cemiyetin Ankara'daki binalarından birine Çocuk Sarayı adı verilmiş ve burada düzenlenen çocuk balosuna İsmet (İnönü) Bey'in çocukları da katılmıştır.

        1929'da çocuklara ilgi daha da artmış ve o yıl ve daha sonraki yıllarda 23-30 Nisan haftası "çocuk haftası" olarak kutlanmıştır. Daha sonraları, 70'li yıllara kadar ulusal boyutta ünlenerek ve katılımı artırarak ilerleyen 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamalarına 1975'te Türkiye Radyo Televizyon Kurumu da katılmış ve bir hafta çocuk programları yayımlamıştır. 1978'de Meclis Başkanlığı'nın izniyle meclisteki törenlere çocukların da katılması sağlandı. 1979'da bu uygulama Ankara ilkokullarından gelen çocuklarla düzenli olarak başlatıldı, 1980'de de bütün illerden gelen çocuklarla "Çocuk Parlamentosu" oluşturuldu. 1979 yılının UNESCO tarafından Dünya Çocuk Yılı olarak duyurulması üzerine, TRT tarafından dünyanın bütün çocuklarını kucaklamayı amaçlayan bir proje hazırlandı ve 1979 yılından itibaren TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği adıyla uygulamaya kondu.

        Bayramın en son şeklini alışı ise 1981'de gerçekleşmiştir. Darbe döneminde Millî Güvenlik Konseyi bayramlar ve tatillerle ilgili kanunda yaptığı değişiklikle o güne kadar kanunen adı konmamış bir şekilde kutlanan bayrama "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını vermiştir.
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