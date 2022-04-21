YARIN OKUL VAR MI? 22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan Cuma dersler yarın gün mü işlenecek? MEB Resmi tatil takvimi 2022!

YARIN OKUL VAR MI? 22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan Cuma dersler yarın gün mü işlenecek? soruları öğrencilerin ve velilerinin gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında araştırmalar hızlandı Bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacak olması nedeniyle kafalarda bir çok soru işareti oluştu. Bizler de konuya ilişkin detaylı bilgilere haberimizde yer verdik.
YARIN OKUL VAR MI, 22 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla 22 Nisan Cuma günü okullar açık olacak, okullar tatil edilmeyecek.
22 NİSAN CUMA DERSLER YARIN GÜN MÜ İŞLENECEK?
22 Nisan Cuma günü dersler tam gün şeklinde işlenecektir. Resmi tatiller arasında 22 Nisan bulunmamaktadır.
2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
23 NİSAN'IN TARİHİ VE ÖNEMİ
23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği ve her türlü sorunun el ele, kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması bakımından "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" çok büyük önem taşımaktadır. Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yurtdışı temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.
Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.
Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.
Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.