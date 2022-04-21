AUZEF 2022 ara dönem sınav sonuçları https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilecek. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin katılım gösterdiği sınavlar geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Mezun olmak için sınavlarını başarı ile geçmeye çalışan öğrenciler puanlarını bir an önce öğrenmek istiyor. Peki 2022 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte son dakika duyurular...
2022 AUZEF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK, DUYURU GELDİ Mİ?
AUZEF vize sınavları hafta sonu (16-17 Nisan 2022) 4 oturumda gerçekleştirildi. Ancak sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında İstanbul Üniversitesi'nden henüz bir duyuru gelmedi.
Öte yandan bir önceki sınav 13 Şubat'ta yapılmış, sonuçlar ise 21 Şubat'ta ilan edilmişti. Bu süre göz önüne alındığında ara dönem sınavlarının 25 Nisan'da açıklanması bekleniyor. Son dakika duyuru yapıldığında ilk Takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Gelişmeleri önce öğrenmek için bizi takip ediniz.
AUZEF SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?
AUZEF sınav sonuçları öncelikle https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yayınlanmaktadır. https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş sağlandıktan sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.