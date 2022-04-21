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    • Eğitim
    • 21.04.2022 17:00
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    • 21.04.2022 17:00
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    AUZEF SONUCU SORGULAMA EKRANI AKSİS: 2022 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    AUZEF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 16 - 17 Nisan 2022 tarihleri arasında 4 oturumda düzenlenen sınavların sonuçları AKSİS üzerinden sorgulanabiliyor. AUZEF ara dönem vize sınavlarına katılan binlerce öğrenci gözlerini sonuç tarihine dikti. Peki 2022 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF SONUCU SORGULAMA EKRANI AKSİS ve sonuçların açıklanacağı tarih...

    2022 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    AUZEF 2022 ara dönem sınav sonuçları https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilecek. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin katılım gösterdiği sınavlar geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Mezun olmak için sınavlarını başarı ile geçmeye çalışan öğrenciler puanlarını bir an önce öğrenmek istiyor. Peki 2022 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte son dakika duyurular...

    2022 AUZEF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK, DUYURU GELDİ Mİ?

    AUZEF vize sınavları hafta sonu (16-17 Nisan 2022) 4 oturumda gerçekleştirildi. Ancak sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında İstanbul Üniversitesi'nden henüz bir duyuru gelmedi.

    Öte yandan bir önceki sınav 13 Şubat'ta yapılmış, sonuçlar ise 21 Şubat'ta ilan edilmişti. Bu süre göz önüne alındığında ara dönem sınavlarının 25 Nisan'da açıklanması bekleniyor. Son dakika duyuru yapıldığında ilk Takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Gelişmeleri önce öğrenmek için bizi takip ediniz.

    AUZEF SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    AUZEF SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

    AUZEF sınav sonuçları öncelikle https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yayınlanmaktadır. https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş sağlandıktan sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

        AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

        Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veyadoğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.
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        Haberler Eğitim AUZEF SONUCU SORGULAMA EKRANI AKSİS: 2022 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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