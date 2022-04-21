PYBS KILAVUZU: 2022 Bursluluk sınavı başvuru şartlar neler? MEB İOKBS başvuru formu nasıl doldurulur ek-1?

Açılımı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı olan İOKBS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye'de her yıl düzenlenen sınavın eski adı ise Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı yani PYBS'dir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavdan başarılı olan öğrencilere aylık 468,54 TL ödeme yapıyor. Bu burstan yararlanmak isteyen Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri de başvuru detaylarını merak ediyor. Peki 2022 Bursluluk sınavı başvuru şartlar neler? MEB İOKBS başvuru formu nasıl doldurulur ek-1? İşte PYBS KILAVUZUNA GÖRE adayların merak ettiği tüm bilgiler...
MEB İOKBS NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik gerçekleştirilecek olan İOKBS sınavı 2022 yılında 4 Eylül'de düzenlenecek.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ 2022!
Sınava başvurular 21 Nisan 2022 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.
NASIL YAPILIR, FORM NASIL DOLDURULUR?
Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.
Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.
Öğrenci velisi, "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname" ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.
Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.
Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
2022 BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLAR NELER?
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.
Maddi imkânlardan yoksun olma durumu:
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nde yer alan "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname"de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;