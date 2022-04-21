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    • Eğitim
    • 21.04.2022 11:59
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    • 21.04.2022 12:00
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    PYBS KILAVUZU: 2022 Bursluluk sınavı başvuru şartlar neler? MEB İOKBS başvuru formu nasıl doldurulur ek-1?

    Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların katılacağı 2022 İOKBS için başvurular başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İOKBS eski adıyla PYBS için kılavuz da az önce yayımlandı. 4 Eylül 2022 tarihinde yapılacak olan sınav için öncelikle başvuru yapılması gerekiyor. Peki Bursluluk sınavı başvuru şartlar neler? MEB İOKBS başvuru formu nasıl doldurulur ek-1? İşte PYBS KILAVUZU ve diğer tüm detaylar...

    PYBS KILAVUZU: Bursluluk sınavı başvuru şartları

    Açılımı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı olan İOKBS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye'de her yıl düzenlenen sınavın eski adı ise Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı yani PYBS'dir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavdan başarılı olan öğrencilere aylık 468,54 TL ödeme yapıyor. Bu burstan yararlanmak isteyen Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri de başvuru detaylarını merak ediyor. Peki 2022 Bursluluk sınavı başvuru şartlar neler? MEB İOKBS başvuru formu nasıl doldurulur ek-1? İşte PYBS KILAVUZUNA GÖRE adayların merak ettiği tüm bilgiler...

    MEB İOKBS NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik gerçekleştirilecek olan İOKBS sınavı 2022 yılında 4 Eylül'de düzenlenecek.

    BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ 2022!

    Sınava başvurular 21 Nisan 2022 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

    NASIL YAPILIR, FORM NASIL DOLDURULUR?

    Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

    PYBS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    İOKBS BAŞVURU EKRANI

    Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

    Öğrenci velisi, "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname" ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

    Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

    Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

    2022 BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLAR NELER?

    a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

    c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

    ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

    d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

    Maddi imkânlardan yoksun olma durumu:

    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nde yer alan "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname"de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

        Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2021 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

        Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

        Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

        "Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla

        "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname" istenmez.
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        Haberler Eğitim PYBS KILAVUZU: 2022 Bursluluk sınavı başvuru şartlar neler? MEB İOKBS başvuru formu nasıl doldurulur ek-1?
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