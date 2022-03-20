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    • Eğitim
    • 20.03.2022 09:46
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    • 20.03.2022 09:46
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    🔎Yarın okul var mı? 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Valilik son dakika duyuruları: İstanbul, Nevşehir, Kayseri, Konya, Sakarya, Kocaeli...

    Hafta sonunun sona ermesiyle birlikte milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisi gözlerini Valilik duyurularına çevirdi. Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı nedeniyle tedbir amacıyla okullar tatil edilmişti. İstanbul'da üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Öğrenciler bu kez 21 Mart Pazartesi günü okulların son durumunu araştırmaya başladı. Peki Yarın okul var mı? 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi? İstanbul, Nevşehir, Kayseri, Konya, Sakarya, Kocaeli...

    🔎Yarın okul var mı?

    Gündemde kar tatili haberleri yer alıyor. İstanbul başta olmak üzere bir çok il için kar alarmı verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda Türkiye'nin bir çok bölgesinde yoğun kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Megakent İstanbul'da da Vali Ali Yerlikaya tedbirleri tek tek açıklamıştı. Bu kapsamda okullarda eğitime ara verilmişti. İstanbul'un yanı sıra diğer pek çok ilde de önlem alan Valilikler okulları tatil etmişti. Gözler şimdi 21 Mart Pazartesi gününde. Peki Yarın okul var mı? 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi? İşte Valilik son dakika duyuruları...

    📣YARIN 20 MART PAZARTESİ OKULA VAR MI, TATİL Mİ?

    İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya kar tatilinin 20 Mart Pazartesi gününe kadar süreceğini duyurmuştu. Buna göre okullarda eğitim Pazartesi itibariyle kaldığı yerden devam edecek.

    Yarın için herhangi il Valiliğinden 'kar tatili' duyurusu yapılmadı. Duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

    İSTANBUL'DA NE KADAR SÜRECEK?
    Megakent İstanbul'da önceki gün sabah itibariyle aralıklı olarak görülen kar yağışı, dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Zaman zaman sağanak şeklinde görülen yağış, gece de devam etti. Kar yağışının bugün ağırlıklı sabah saatleri olmak üzere saat 18.00'a aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

    MOTOSİKLET, ELEKTRİKLİ SCOOTER VE MOTOKURYELER TRAFİĞE ÇIKABİLECEK

    Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.

    METEOROLOJİ HAVA DURUMU

    🔔KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI: Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    🔔ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    🔔BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    🔔KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA
        👉MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        İSTANBUL °C, 6°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 5°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kar yağışlı

        KOCAELİ °C, 5°C
        Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

        👉EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        MANİSA °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        👉AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ADANA °C, 13°C
        Parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 13°C
        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 11°C
        Parçalı bulutlu

        ISPARTA °C, 4°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        👉İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ANKARA °C, 3°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KAYSERİ °C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı

        KONYA °C, 3°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

        👉BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        BOLU °C, 0°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        DÜZCE °C, 3°C
        Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

        KASTAMONU °C, 0°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 3°C
        Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

        👉ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Samsun, öğle saatlerinde Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        RİZE °C, 5°C
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        SAMSUN °C, 5°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        TOKAT °C, 3°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        TRABZON °C, 5°C
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        👉DOĞU ANADOLU
        Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, -6°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        KARS °C, -7°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        MALATYA °C, 3°C
        Çok bulutlu

        VAN °C, 1°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

        👉GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 3°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP °C, 7°C
        Parçalı bulutlu

        SİİRT °C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 7°C
        Parçalı bulutlu
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        Haberler Eğitim 🔎Yarın okul var mı? 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Valilik son dakika duyuruları: İstanbul, Nevşehir, Kayseri, Konya, Sakarya, Kocaeli...
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