Gündemde kar tatili haberleri yer alıyor. İstanbul başta olmak üzere bir çok il için kar alarmı verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda Türkiye'nin bir çok bölgesinde yoğun kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Megakent İstanbul'da da Vali Ali Yerlikaya tedbirleri tek tek açıklamıştı. Bu kapsamda okullarda eğitime ara verilmişti. İstanbul'un yanı sıra diğer pek çok ilde de önlem alan Valilikler okulları tatil etmişti. Gözler şimdi 21 Mart Pazartesi gününde. Peki Yarın okul var mı? 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi? İşte Valilik son dakika duyuruları...
📣YARIN 20 MART PAZARTESİ OKULA VAR MI, TATİL Mİ?
İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya kar tatilinin 20 Mart Pazartesi gününe kadar süreceğini duyurmuştu. Buna göre okullarda eğitim Pazartesi itibariyle kaldığı yerden devam edecek.
Yarın için herhangi il Valiliğinden 'kar tatili' duyurusu yapılmadı. Duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.
İSTANBUL'DA NE KADAR SÜRECEK?
Megakent İstanbul'da önceki gün sabah itibariyle aralıklı olarak görülen kar yağışı, dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Zaman zaman sağanak şeklinde görülen yağış, gece de devam etti. Kar yağışının bugün ağırlıklı sabah saatleri olmak üzere saat 18.00'a aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
MOTOSİKLET, ELEKTRİKLİ SCOOTER VE MOTOKURYELER TRAFİĞE ÇIKABİLECEK
Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.
METEOROLOJİ HAVA DURUMU
🔔KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI: Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
🔔ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
🔔BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
🔔KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.