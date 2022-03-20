Sakarya'da yarın okullar tatil mi? Kocaeli, Gebze Sakarya'da 21 Mart Pazartesi okul var mı? Son dakika Valilik açıklamaları

Sakarya'da yarın okullar tatil mi? Kocaeli, Gebze Sakarya'da 21 Mart Pazartesi okul var mı? soruları gündemde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarıları sonrası 18 Mart'tan itibaren başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde okullar tatil edilmişti. Gözler bu kez Pazartesi gününe çevrildi. Öğrenciler yarın okula gidip gitmeyeceklerini merak ediyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler ve Valilik duyuruları...
SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Sakarya Valiliğince sosyal medyada yapılan duyuruda, ''Meteorolojik verilere göre;❄️
Beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle İlimiz genelinde;
📌Eğitim-Öğretime 1️⃣8️⃣ Mart tarihinde bir (1) gün ara verilmesine,
📌Engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına,
Karar verilmiştir.'' ifadelerine yer verilmişti.
KOCAELİ
Kocaeli Valiliği de, ''Başiskele-Gölcük-Karamürsel-Kartepe ilçelerimizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için yarın (18.03.2022) bir gün süre ile eğitime ara verilmiştir.'' duyurusunda bulunmuştu.
21 Mart Pazartesi günü için ise henüz 'kar tatili' duyurusu yapılmadı. Valiliklerden herhangi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. İşte günce hava durumu...
METEOROLOJİ HAVA DURUMU
🔔KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI: Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.