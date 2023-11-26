Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi İstanbul’da kar tatili olacak mı? İstanbul Valiliği son dakika açıklamalar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü için 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Valilikler ise il il yaşanabilecek sorunlara karşı vatandaşları uyararak, alınması gereken tedbirleri hatırlattı. Havanın olumsuz etkilerine karşı dikkatli olunması önemle vurgulandı.
YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ 2023?
İstanbul Valiliği resmi twitter hesabından, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da halen kuvetli ve yer yer fırtına şeklinde devam eden rüzgârın yarın (Pazar) ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceği, hava sıcaklıklarının da Pazar günü hissedilir derecede azalarak 6-8 derece civarına düşeceği tahmin edilmektedir.
Yağışların İstanbul il genelinde Pazar günü yer yer yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bununla birlikte, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun görülebileceği tahmin edilmektedir.
Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın kara ve denizde meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olunuz. " uyarısı yayımladı.
ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2023?
Ankara Valiliği twitter hesabından, "Hafta Sonunda Kuvvetli Rüzgâr, Fırtına ve Sağanak Yağışlara Dikkat" uyarısında bulunuldu. Ancak henüz 27 Kasım okullar tatil mi konusunda Valilikten bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalara haberimizde yer vereceğiz.