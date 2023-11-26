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Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi İstanbul'da kar tatili olacak mı? İstanbul Valiliği son dakika açıklamalar...

İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağı, hafta sonunun ardından okul hazırlıkları yapacak milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. MEB'in okullar tatil mi sorusu, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sıkça sorgulanıyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü bazı illerde kar yağışı sebebiyle okullar tatil edilmişti, bu nedenle öğretmenler, öğrenciler ve veliler, bu hafta için de valiliklerden gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi İstanbul'da kar tatili olacak mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 20:15 Güncelleme 26 Kasım 2023, 20:15
Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi İstanbul’da kar tatili olacak mı? İstanbul Valiliği son dakika açıklamalar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü için 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Valilikler ise il il yaşanabilecek sorunlara karşı vatandaşları uyararak, alınması gereken tedbirleri hatırlattı. Havanın olumsuz etkilerine karşı dikkatli olunması önemle vurgulandı.

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ 2023?

İstanbul Valiliği resmi twitter hesabından, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da halen kuvetli ve yer yer fırtına şeklinde devam eden rüzgârın yarın (Pazar) ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceği, hava sıcaklıklarının da Pazar günü hissedilir derecede azalarak 6-8 derece civarına düşeceği tahmin edilmektedir.

Yağışların İstanbul il genelinde Pazar günü yer yer yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bununla birlikte, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun görülebileceği tahmin edilmektedir.

Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın kara ve denizde meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olunuz. " uyarısı yayımladı.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2023?

Ankara Valiliği twitter hesabından, "Hafta Sonunda Kuvvetli Rüzgâr, Fırtına ve Sağanak Yağışlara Dikkat" uyarısında bulunuldu. Ancak henüz 27 Kasım okullar tatil mi konusunda Valilikten bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalara haberimizde yer vereceğiz.

27 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2023 ZONGULDAK?

Zonguldak Valiliği'nden Meteorolojik uyarı yapıldı. Yarın okullar tatil mi sorusuyla ilgili yapılan yeni açıklama olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

METEOROLOJİK UYARI ❗ Saygıdeğer vatandaşlarımızın dikkatine ❗
Son meteorolojik değerlendirmelere göre hafta sonunda;

❌FIRTINA -TAM FIRTINA bekleniyor.
🔴GEÇERLİLİK PERİYODU ⬇️
25.11.2023 06:00
26.11.2023 23:00

📌Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riskine karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım.

📌Vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durmaları, zaruri durumlar hariç mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları önem arz etmektedir.

27 KASIM BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ 2023?

Bursa Valiliği de vatandaşlara hafta sonu beklenen kuvvetli fırtına ve rüzgar uyarısında bulundu. Ancak okulların tatil olma durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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