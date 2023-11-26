Ankara, Eskişehir, Kütahya, Ordu’da yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi kar tatili var mı? Valilik, MEB son dakika açıklamalar

BAŞKENT'E KAR GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminine göre İç Anadolu, parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri ve doğusunun karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.