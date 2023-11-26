Ankara, Eskişehir, Kütahya, Ordu’da yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi kar tatili var mı? Valilik, MEB son dakika açıklamalar

27 Kasım Pazartesi günü birçok ilimizde beklenen yoğun yağışlar ve Meteoroloji'nin sarı ve turuncu kodlu uyarıları, okulların tatil olup olmayacağı konusunu gündeme getirdi. Kuvvetli yağışın dersleri iptal edip etmeyeceği konusundaki tartışmalar, öğrenci, öğretmen ve veliler arasında yoğun bir şekilde yaşanıyor.
SARI VE TURUNCU KODLU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı. Uyarı yapılan illerde sağanak, kuvvetli rüzgar ve yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.
TURUNCU KOD: Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.