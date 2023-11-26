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Ankara, Eskişehir, Kütahya, Ordu'da yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi kar tatili var mı? Valilik, MEB son dakika açıklamalar

Yarın birçok ilde beklenen kar yağışı, özellikle okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre birçok ilde kar yağışı beklentisi bulunuyor, bu da öğrenci ve velileri heyecanlandırıyor. Peki, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Ordu'da yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi kar tatili var mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 18:31 Güncelleme 26 Kasım 2023, 18:31
Ankara, Eskişehir, Kütahya, Ordu’da yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi kar tatili var mı? Valilik, MEB son dakika açıklamalar

27 Kasım Pazartesi günü birçok ilimizde beklenen yoğun yağışlar ve Meteoroloji'nin sarı ve turuncu kodlu uyarıları, okulların tatil olup olmayacağı konusunu gündeme getirdi. Kuvvetli yağışın dersleri iptal edip etmeyeceği konusundaki tartışmalar, öğrenci, öğretmen ve veliler arasında yoğun bir şekilde yaşanıyor.

SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı. Uyarı yapılan illerde sağanak, kuvvetli rüzgar ve yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.

TURUNCU KOD: Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

BAŞKENT'E KAR GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminine göre İç Anadolu, parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri ve doğusunun karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Yağışın şiddeti ve rüzgarın kuvvetine göre okulların tatil olup olmayacağı belli olacak. İller hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

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