Gaziantep, Trabzon, Yozgat, Batman’da BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik son dakika açıklamalar! 27 Kasım 2023 Kar tatili olan iller

27 Kasım 2023 Kar tatili olan iller belli oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle il valiliklerinden 'kar tatili' duyuruları gelmeye başladı. Peki Gaziantep , Trabzon , Yozgat , Batman 'da bugün okullar tatil mi?

GAZİANTEP, TRABZON, YOZGAT, BATMAN'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

27 Kasım 2023 Kar tatili olan iller listesi şöyle;

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ''Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.'' denildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz taşkınlarından dolayı okullar 1 gün tatil edildi.Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından geçtiğimiz gün başlayan yağışlı hava Hatay'da gün içerisinde etkisini hissettirdi. İskenderun ilçesinde akşamsaatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına sonrası İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun ilçesinde 27.11.2023 Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi" ifadelerini kullandı.